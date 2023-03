Calvin Harris και Ellie Goulding αποκαλύπτουν το εντυπωσιακό video του «Miracle»

Το εντυπωσιακό music video για τη νέα συνεργασία του Calvin Harris και της Ellie Goulding.

Ο Calvin Harris και η Ellie Goulding αποκαλύπτουν το music video που συνοδεύει τη νέα συνεργασία τους στο trance anthem «Miracle».

Το «Miracle» είναι ένα ατόφιο trance τραγούδι, που αποτελεί την πρώτη απόπειρα των δύο καλλιτεχνών στο συγκεκριμένο μουσικό είδος.

«Σου ζητώ να πιστέψεις, να πιστέψεις σε ένα θαύμα», προτρέπει η Ellie Goulding ενώ τραγουδά πάνω από την ουράνια παραγωγή του Calvin Harris, που φέρνει ανάλαφρες θύμησες από το «Children» του Robert Miles.

Ο Calvin Harris μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο με δυνατά ’90s rave vibes, πλήκτρα και λίγο breakbeat στο outro.

Το «Miracle» έκανε ντεμπούτο στο Νο 3 των επίσημων charts του Ηνωμένου Βασιλείου και γνώρισε τεράστια αποδοχή τόσο από τους θαυμαστές όσο και από τους κριτικούς.

Το music video για το «Miracle», σε σκηνοθεσία του Taz Tron Delix, η Ellie Goulding τραγουδά σε μία σειρά από εντυπωσιακά σκηνικά που συμπληρώνουν με καλλιτεχνικό τρόπο την trance ατμόσφαιρα του τραγουδιού.

Ο Calvin Harris και η Ellie Goulding συνεργάστηκαν για πρώτη φορά δισκογραφικά το 2012 στο τραγούδι «I Need Your Love» από το all time classic άλμπουμ «18 Months» του μουσικού παραγωγού.

Το «I Need Your Love» έφτασε στο No. 4 του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Νο. 16 του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ και παρέμεινε για 25 εβδομάδες στο chart, αποτελώντας βασικό κομμάτι της εποχής που η EDM γνώρισε το απόγειό της.

Το 2014 ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους στο τραγούδι «Outside» από το άλμπουμ «Motion» του Calvin Harris, το οποίο ανέβηκε επίσης στο No. 4 του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Νο. 29 του Hot 100, στο οποίο έμεινε για 20 εβδομάδες.

Οι δύο προηγούμενες δισκογραφικές συμπράξεις του Calvin Harris και της Ellie Goulding έχουν συγκεντρώσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια views και streams σε όλες τις πλατφόρμες.

Η αδιαμφισβήτητη χημεία που τους χαρακτηρίζει ως δίδυμο είναι και αυτή που τους δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουν διαφορετικά μονοπάτια με το «Miracle», έχοντας τη σιγουριά ότι μπορεί να βασιστούν ο ένας στον άλλον.

Το «Miracle» αποτελεί το πρώτο τραγούδι του Calvin Harris μετά το άλμπουμ του «Funk Wav Bounces Vol. 2», το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2022 και περιείχε συνεργασίες με κορυφαίους αστέρες όπως οι Dua Lipa, Halsey, Justin Timberlake, Snoop Dogg, Pharell Williams, Charlie Puth, Young Thug, Swae Lee, 21 Savage και πολλούς άλλους.

Τον Απρίλιο, ο Calvin Harris θα εμφανιστεί ως επικεφαλής στο «Coachella» μαζί με τον Bad Bunny, τις BLACKPINK και τον Frank Ocean, επιστρέφοντας στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ της Καλιφόρνιας για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η Ellie Goulding ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ της, «Higher Than Heaven», στις 7 Απριλίου.