Ο Calvin Harris απαντά στη φήμη ότι ευθύνεται για την ακύρωση του δεύτερου άλμπουμ της Rita Ora

Ο Calvin Harris ξεκαθαρίζει την αλήθεια.

Ο Calvin Harris διέψευσε τη μακροχρόνια φήμη που υποστήριζε ότι ευθύνεται ο ίδιος για το ναυάγιο του δεύτερου άλμπουμ της πρώην συντρόφου του Rita Ora.

Ο Σκωτσέζος DJ και η τραγουδίστρια της pop είχαν σχέση από το 2013 και συνεργάστηκαν στο single «I Will Never Let You Down», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2014, λίγους μήνες πριν χωρίσουν.

Σύντομα διαδόθηκαν φήμες ότι ο Calvin Harris είχε αναλάβει την παραγωγή ολόκληρου του δεύτερου άλμπουμ της Rita Ora και ότι είχε αποσύρει τα τραγούδια του μετά τον χωρισμό τους.

Ωστόσο, ο ίδιος αποσαφήνισε τον «μύθο» απαντώντας στα tweets του συγγραφέα George Griffiths κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Μια υπενθύμιση ότι αν δεν είχε τορπιλιστεί το δεύτερο άλμπουμ της Rita σε παραγωγή του Calvin Harris (το “I Will Never Let You Down” ήταν το πρώτο από ΠΟΛΛΑ τραγούδια), θα ήταν πιθανότατα μια από τις μεγαλύτερες pop stars στον κόσμο για περίπου δύο χρόνια, δεν το έχω ξεπεράσει ποτέ», έγραψε ο Griffiths.

Στην απάντησή του, ο Calvin Harris διευκρίνισε ότι δεν έκανε την παραγωγή ολόκληρου του άλμπουμ γράφοντας στο Twitter: «Ολόκληρο το πράγμα είναι ένας μύθος, υπάρχει ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι στο οποίο δούλεψα και δεν είναι καλό».

Entire thing is a myth, there is one unreleased song i worked on and it isn’t good — Calvin Harris (@CalvinHarris) November 27, 2022

Ωστόσο, ο DJ και μουσικός παραγωγός είχε κάποτε εμποδίσει τη Rita Ora να τραγουδήσει το «I Will Never You Let You Down» στα Teen Choice Awards και τότε είπε αινιγματικά στους ακολούθους του στο Twitter ότι είχε «έναν πολύ καλό λόγο» για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Rita Ora στην εκπομπή του Louis Theroux στο Ηνωμένο Βασίλειο, ρωτήθηκε γιατί δεν κυκλοφόρησε περισσότερα άλμπουμ στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρεία Roc Nation του JAY-Z.

«Δεν ξέρω. Ηχογραφούσα για δύο ή τρία χρόνια συνεχόμενα. Υπήρχε μια ολόκληρη περίοδος που επρόκειτο να συμβεί, γύρισα ένα μουσικό βίντεο και το ακύρωσαν. Ένιωσα πραγματικά απογοητευμένη, σαν να τους είχα απογοητεύσει», είπε.

Η Rita Ora προσέφυγε το 2015 στη δικαιοσύνη κατά των υπευθύνων της εταιρείας ψυχαγωγίας προκειμένου να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό της, ισχυριζόμενη ότι της επέτρεψαν να κυκλοφορήσει μόνο ένα άλμπουμ, ενώ είχε υλικό για περισσότερες δισκογραφικές δουλειές.

Το 2016 κατέληξαν σε διακανονισμό και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασία με την Atlantic Records. Αφού ξεκίνησε ξανά από την αρχή, κυκλοφόρησε τελικά το δεύτερο άλμπουμ της, «Phoenix», το 2018.

Η Rita Ora άλλαξε ξανά δισκογραφική στέγη και τον προηγούμενο Φεβρουάριο εντάχθηκε στην BMG.