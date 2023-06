Calexico: Ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «El Mirador» – Ακούστε το ομότιτλο τραγούδι

Οι Joey Burns και John Convertino των Calexico επιστρέφουν με το φωτεινό δέκατο άλμπουμ τους, «El Mirador», ένα ελπιδοφόρο καλειδοσκόπιο από ροκ, bluesy αναζητήσεις και λατινοαμερικάνικους ήχους, που θα κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου.

Στο πολύχρωμο μουσικό βίντεο για το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ, σε animation του σκηνοθέτη Elefanto και τουMero Estudio, μπορείτε να παρακολουθήσετε έναν οδοιπόρο να ταξιδεύει μακριά για το «el corazón», δηλαδή την καρδιά.

Οι Calexico συγκεντρώθηκαν στο home studio του παλιού συνεργάτη τους, Sergio Mendoza, στο Tucson της Αριζόνα και έκαναν ηχογραφήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2021 για να δημιουργήσουν μια από τις πιο καθηλωτικές και ιδιόρρυθμες παραγωγές τους μέχρι σήμερα.

Ο John Convertino, ο οποίος τώρα κατοικεί στο El Paso, και ο Joey Burns, ο οποίος μετακόμισε στο Boise το 2020, μετέφεραν αγαπημένες αναμνήσεις από νοτιοδυτικά τοπία και χαρούμενες γειτονιές σε μια συγκινητική ερωτική επιστολή προς τα ερημικά σύνορα που τους έθρεψαν για περισσότερα από 20 χρόνια.

«Το “El Mirador” είναι αφιερωμένο στην οικογένεια, στους φίλους και στην κοινότητα», λέει ο Joey Burns, τραγουδιστής, πολυοργανίστας και συνιδρυτής των Calexico. «Η πανδημία ανέδειξε όλους τους τρόπους με τους οποίους χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, και η μουσική τυχαίνει να είναι ο δικός μου τρόπος να χτίζω γέφυρες και να ενθαρρύνω την συμπερίληψη και τη θετικότητα. Συνοδεύεται από θλίψη και μελαγχολία, αλλά η μουσική προκαλεί την αλλαγή και την κίνηση», προσθέτει.

The album is available to be pre-ordered now on a variety of formats — there’s a mixture vinyl variants, CD, and digital options. You can also pre-save the album on your preferred streaming service. Pre-order here: https://t.co/lGeQ9y3CMb pic.twitter.com/hPrgtOK6jp

— casa de calexico (@casadecalexico) February 1, 2022