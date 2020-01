Cage The Elephant: Συνεργάζονται με τον θρύλο Iggy Pop για το single «Broken Boy»

Τον Iggy Pop συναντούν οι Cage The Elephant.

Οι Cage The Elephant παρουσιάζουν μία νέα εκδοχή του τραγουδιού τους «Broken Boy», με τη συμμετοχή του Iggy Pop.

Ο «νονός της punk μουσικής» τραγουδάει ένα κουπλέ και συνεισφέρει στα φωνητικά του πρώτου single από το πολυσυζητημένο πέμπτο studio album του συγκροτήματος, με τίτλο «Social Cues».

O frontman της μπάντας, Matt Shultz, μίλησε για τον θαυμασμό που έχει για τον Iggy:

«Είναι πρωτοπόρος σε τόσους πολλούς τομείς: στιχουργικά, πολιτιστικά, ποιητικά, οπτικά, μουσικά και στιλιστικά. Είναι πολύ σπάνιες οι φορές στη ζωή ενός ανθρώπου που έχει την ευκαιρία να μοιραστεί μία στιγμή με έναν ιδεολόγο και τόσο όμορφο άνθρωπο όσο ο Iggy. Είμαστε ευγνώμων που είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε όχι απλά τη δημιουργικότητα του, αλλά και την ευγένεια, ταπεινότητα και ανθρωπιά του».

O Iggy Pop δήλωσε για τη συνεργασία του με το συγκρότημα: «Οι Cage είναι μία μπάντα γεμάτη δυνατή ενέργεια που ζούνε το όνειρο της rock. Έτσι για δύο λεπτά ένιωσα κι εγώ ένας από αυτούς. Πέρασα υπέροχα».

Οι Cage The Elephant ολοκλήρωσαν πρόσφατα την αμερικανική περιοδεία τους και ετοιμάζονται για την περιοδεία της στην Αγγλία.

Επιπλέον, η μπάντα είναι υποψήφια στην κατηγορία «Καλύτερο Rock Άλμπουμ» στα 62α Βραβεία Grammy με το δίσκο τους «Social Cues». Το συγκρότημα είχε κερδίσει ένα βραβείο στην ίδια κατηγορία το 2017 για το δίσκο «Tell Me I’m Pretty» και ήταν υποψήφιοι το 2015 στην κατηγορία «Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ» για το δίσκο «Melophobia».

Επίσης, οι Cage The Elephant είναι υποψήφιοι στα φετινά iHeartRadio Music Awards στις κατηγορίες «Εναλλακτικός Rock Καλλιτέχνης της Χρονιάς» και «Εναλλακτικό Rock Τραγούδι της Χρονιάς» με το single «Ready To Let Go» Η τελετή θα λάβει χώρα την Κυριακή 29 Μαρτίου.

To single «Broken Boy» κυκλοφορεί από την Panik Records και την RCA Records / Sony Music.