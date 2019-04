To single «Night Running» προμηνύει την κοινή περιοδεία των Cage The Elephant με τον Beck.

Οι Cage The Elephant συναντούν τον Beck στο «Night Running», ένα ακόμα τραγούδι από το επερχόμενο πέμπτο άλμπουμ τους «Social Cues» που θα είναι διαθέσιμο στις 19 Απριλίου από την RCA Records / Sony Music.

Την παραγωγή του δίσκου επιμελήθηκε o John Hill, γνωστός από τις συνεργασίες του με τους Santigold, Florence + The Machine, The Machine, Portugal. The Man και tUnE-yArDs.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στα στούντιο Battle Tapes Recording στο Νάσβιλ και στο The Village Recording Studio στο Λος Άντζελες

Το «Social Cues» είναι ο διάδοχος του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ των Cage The Elephant με τίτλο «Tell Me I’m Pretty», που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2015 από την RCA Records.

Το «Night Running» αποτελεί την πολυαναμενόμενη συνεργασία τους με τον Beck, με την οποία δίνουν στο κοινό τους μια πρώτη γεύση από την καλοκαιρινή περιοδεία που ετοιμάζουν να πραγματοποιήσουν μαζί, υπό τον τίτλο «The Night Running Tour».

Ταυτόχρονα οι Cage Τhe Elephant παραμένουν με το «Ready To Let Go» στην πρώτη θέση του Alternative Airplay στις ΗΠΑ και στον Καναδά, σημειώνοντας το όγδοο Νο. 1 στην καριέρα τους.

Το «Ready To Let Go» συνοδεύτηκε από ένα υπέροχο video clip σε σκηνοθεσία του κεντρικού τραγουδιστή του συγκροτήματος, Matt Shultz.