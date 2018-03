Το «Never Be The Same» παρουσιάζει την Camila Cabello πιο ερωτική από ποτέ και να εξασκεί όλη τη γοητεία της.

Η Camila Cabello οπτικοποιεί το «Never Be The Same».

Η 21χρονη τραγουδίστρια υποδέχθηκε το 2018 κυκλοφορώντας τον παρθενικό και πολυαναμενόμενο δίσκο της. Το «Camila» κατέκτησε το Νο1 σχεδόν σε κάθε γωνία του πλανήτη. Έγινε το πρώτο ντεμπούτο άλμπουμ καλλιτέχνη που ανέβηκε στην πρώτη θέση του iTunes σε εκατό χώρες, συμπεριλαμβανομένου Ελλάδας και Κύπρου, ενώ είναι ο δωδέκατος δίσκος γενικά που φτάνει αυτό το νούμερο.

Το «Camila» έκανε θριαμβευτική είσοδο στο Νο1 του αμερικανικού «Billboard 200» και την ίδια εβδομάδα το απολαυστικό «Havana» κυριάρχησε στην κορυφή του «Billboard Hot 100», χαρίζοντας στην Camila Cabello την καλύτερη εβδομάδα της ζωής της.

Το «Never Be The Same» έχει αποκτήσει παρουσία στις ραδιοφωνικές συχνότητες της Ελλάδας και είναι το τραγούδι που διαδέχεται το εθιστικό «Havana», το οποίο διατηρείται επικεφαλής στο διεθνές Airplay Chart της χώρας μας για δέκα εβδομάδες.

Το τραγούδι περιγράφει εκείνον τον έρωτα που όταν το βρεις αλλάζεις ολοκληρωτικά και μόνιμα για χάρη του.

Η Camila Cabello άντλησε έμπνευση για το «Never Be The Same» από μία σχέση που είχε πριν λίγα χρόνια και θεωρεί ότι το καλύτερο που έχει γράψει έως τώρα, αλλά και αυτό που ήταν περισσότερο ενθουσιασμένη να μοιραστεί με το κοινό της. Το τραγούδι μπορεί να θεωρηθεί ως πρόλογος της σχέσης που διαλύεται στο «Consequences», άλλο ένα από τα τραγούδια του πρώτου δίσκου της.

To video clip του «Never Be The Same» αποτελείται από ένα συνδυασμό σκηνών που έχουν την αίσθηση προσωπικών στιγμών με ερασιτεχνικά πλάνα αλλά και από επαγγελματικές λήψεις.

Πιο αισθησιακή από ποτέ, η Camila Cabello παίζει με ερωτισμό με το φακό και σαγηνεύει το θεατή, χωρίς να αφήνει περιθώριο αντίστασης και γίνεται εθισμός, όπως ακριβώς και το «Never Be The Same».

Τη σκηνοθεσία του video clip έφερε εις πέρας ο Grant Singer (ZAYN & Taylor Swift – «I Don’t Wanna Live Forever», The Weeknd – «Starboy» & «Can’t Feel My Face», Lorde – «Green Light»).

Οι επόμενοι μήνες θα είναι ιδιαίτερα δραστήριοι για την ανερχόμενη αστέρα της pop, καθώς θα πραγματοποιήσει 77 συνολικά συναυλίες σε Αμερική, Καναδά, Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Τον Απρίλιο, η Camila Cabello θα ανοίξει την αυλαία της πρώτης περιοδείας της ως σόλο τραγουδίστρια, του «Never Be the Same Tour». Η ανυπομονησία του κοινού είχε φτάσει στα ύψη και ενδεικτικό από το πρωτοφανές ντελίριο ήταν το γεγονός ότι τα εισιτήρια για όλες τις συναυλίες εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Παράλληλα, η Camila θα ανοίγει τις συναυλίες στην παγκόσμια περιοδεία «Reputation Stadium Tour» της ήδη φτασμένης Taylor Swift, σε ένα από τα καλύτερα συναυλιακά γεγονότα του φετινούς καλοκαιριού.