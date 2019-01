Οι προετοιμασίες για τα 61α Βραβεία Grammy κορυφώνονται.

Η Ακαδημία Ηχογράφησης ανακοινώνει τα πρώτα ονόματα των καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν στα 61α Βραβεία Grammy και αυτά είναι οι (υποψήφιοι προς βράβευση) Camila Cabello, Cardi B, Post Malone, Shawn Mendes, Dan + Shay, Janelle Monáe και Kacey Musgraves.

Η Camila Cabello κάνει το ντεμπούτο της στα Βραβεία Grammy ενώ είναι υποψήφια για την «Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία» με το «Havana (Live)» και για το «Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ» με το «Camila».

Η Cardi B προτείνεται σε πέντε κατηγορίες φέτος, μεταξύ των οποίων η «Ηχογράφηση της Χρονιάς» με το «I Like It» και το «Άλμπουμ της Χρονιάς» με το «Invasion Of Privacy», το οποίο διαγωνίζεται επίσης για το «Καλύτερο Rap Άλμπουμ».

Πρώτη φορά υποψήφιοι είναι οι Dan + Shay, οι οποίοι διεκδικούν τον τίτλο της «Καλύτερης Country Ερμηνείας από Ντουέτο / Γκρουπ», αλλά και ο Post Malone, ο Post Malone που έχει αποσπάσει τέσσερις υποψηφιότητες φέτος.

Ο Shawn Mendes θα ανέβει στη σκηνή των 61ων Βραβείων Grammy, όντας επίσης υποψήφιος προς βράβευση για πρώτη φορά.

Ο Καναδός pop star προτείνεται για το «Τραγούδι της Χρονιάς» με το «In My Blood» και για το «Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ» με την τελευταία δισκογραφική δουλειά του, που έφερε ως τίτλο το όνομά του.

Η Janelle Monáe είναι υποψήφια γα το «Άλμπουμ της Χρονιάς» με το «Dirty Computer» και για το «Καλύτερο Μουσικό Βίντεο» με το «PYNK».

Τέσσερα βραβεία διεκδικεί φέτος η country τραγουδίστρια Kacey Musgraves, η οποία έχει ήδη στη συλλογή της δύο χρυσά γραμμόφωνα (σ.σ. το τρόπαιο της διοργάνωσης).

Τα 61α Βραβεία Grammy θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στο «Staples Center» του Λος Άντζελες κα θα μεταδοθούν ζωντανά από το CBS.

Την τελετή απονομής θα παρουσιάσει η Alicia Keys.