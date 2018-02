Ο Busta Rhymes συναντά τη Kelly Rowland & Missy Elliott στο «Get It» | Νέο single

Ο Busta Rhymes με τη Kelly Rowland και τη Missy Elliott κυκλοφορούν το νέο single, «Get It».

Συνεργασία που μας ταξιδεύει μαγικά πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο rapper Busta Rhymes κάλεσε τη συνάδελφο του Missy Elliott και τη Kelly Rowland να τον βοηθήσουν στο νέο του single, «Get It».

Τη παραγωγή του τραγουδιού έκανε ο Bangladash, ο οποίος συμπεριέλαβε και ένα sample του ακυκλοφόρητου κομματιού της Ms. Kelly «Smooches» από το 2011.

Αν και συνολικά δεν ξετρελαθήκαμε λόγω του ρεφρέν “get it, get it, flip it, tip it, dip it, grip it”, που επαναλαμβάνεται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού, αξίζει να αναφέρουμε πως η Missy Elliott είναι εκπληκτική! Είναι η απόλυτη βασίλισσα του hip-hop. Επίσης θα θέλαμε η Kelly να συμμετάσχει πολύ πιο ενεργά στο τραγούδι, όχι μόνο με το ρεφρέν σε loop.

Ακούστε το: