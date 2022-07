Οι Bush επιστρέφουν με το single «More Than Machines» και το άλμπουμ «The Art of Survival»

Το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Bush.

Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα Bush ανακοινώνει ότι το ένατο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, «The Art of Survival», θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου 2022 από την BMG.

Το «The Art of Survival» είναι το επόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος μετά το «The Kingdom» του 2020. Για να προετοιμάσουν το κοινό για την άφιξη του άλμπουμ, οι Bush αποκαλύπτουν ένα σκληρό και επιβλητικό νέο single με τίτλο «More Than Machines».

Στο κομμάτι ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Gavin Rossdale διαβεβαιώνει: «Κορίτσια εσείς έχετε τον έλεγχο, όχι η κυβέρνηση», αναφερόμενος στην πρόσφατη διαμάχη για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και προσθέτει: «Είμαστε κάτι παραπάνω από μηχανές».

Ο Gavin Rossdale δηλώνει σχετικά με το «More Than Machines»: «Πρόκειται για ένα τραγούδι γεμάτο δράση με τρία πραγματικά μεγάλα θέματα. Από την αρχή, δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος έχει το θράσος να εμπλέκεται ή να γίνεται αρμόδιος για τα σώματα των γυναικών».

«Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, γιατί είναι σημαντικό να το συζητήσουμε. Όσο το τραγούδι αφορά την κατάλυση των δικαιωμάτων των γυναικών, άλλο τόσο αφορά την καταστροφή του πλανήτη και την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης και ενός κόσμου από ρομπότ που θα μας αντικαταστήσει», εξηγεί.

«Είναι ένα θέμα που ακούμε από τη δεκαετία του ’50. Δεν είμαι εδώ όμως για να σας διδάξω κάτι, η δουλειά μου είναι σαν το δημόσιο κήρυκα του μεσαίωνα. Έρχομαι στην πόλη με τα ελιξίριά μου και τραγουδάω γι’ αυτά, έτσι ώστε ελπίζω να διαδοθούν στο σύμπαν», συνεχίζει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BUSH (@bush)

Οι Bush έγραψαν και ηχογράφησαν το «The Art of Survival» κατά τη διάρκεια του 2022, συνεργαζόμενοι ξανά με τον Erik Ron (Panic! At The Disco, Godsmack), ο οποίος έκανε και την παραγωγή του «Flowers On A Grave» και του ομότιτλου τραγουδιού για το προηγούμενο άλμπουμ του συγκροτήματος, «The Kingdom» (2020).

Επίσης συνεργάστηκαν για άλλη μια φορά σε δύο τραγούδια με τον συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, μουσικό και παραγωγό Tyler Bates (300, Guardian of the Galaxy).

Το κεντρικό θέμα του άλμπουμ αναφέρεται τόσο στην ανθεκτικότητα της ανθρώπινης ψυχής απέναντι στις δοκιμασίες και τις δυσκολίες, όσο και στην επιμονή του ίδιου του συγκροτήματος να διαφοροποιείται από την υπόλοιπη ροκ σκηνή.

Ο Gavin Rossdale προσθέτει: «Αντί να είναι πένθιμο ή γεμάτο αυτολύπηση, είναι έλα άλμπουμ για τις επιτυχημένες ιστορίες επιβίωσης της ανθρωπότητας ενάντια στις αντιξοότητες. Οι άνθρωποι απλά βρίσκουν τον τρόπο να τα καταφέρνουν. Όλοι μας προφανώς έχουμε υποφέρει σε διάφορους βαθμούς. Νομίζω ότι η φύση της ζωής είναι η τέχνη της επιβίωσης».

«Όλοι δοκιμάζονται συνεχώς, αλλά βρίσκουμε τον τρόπο. Στην τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα και έχουμε δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι στον πόλεμο, σε ατελείωτες περιπτώσεις ρατσισμού, στην αντιμετώπιση των πολιτικών των φύλων, σε μια πανδημία και σε ένα χωνευτήρι από όσα έχουμε βιώσει. Για εμένα, το “The Art of Survival” τα περιλαμβάνει όλα αυτά», αναφέρει.