Οι BTS αποκαλύπτουν το νέο single «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» από το «Proof»

Οι BTS γιορτάζουν εννέα χρόνια ως συγκρότημα.

«Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμη», δηλώνουν οι BTS στο νέο single τους «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» που μόλις κυκλοφόρησε.

Οι BTS γιορτάζουν αυτόν τον Ιούνιο τη συμπλήρωση εννέα ετών από το ντεμπούτο τους στη δισκογραφία, το 2013, κυκλοφορώντας την τριπλή συλλογή «Proof».

Καθώς προοδεύουν ακατάπαυστα από το 2013, οι BTS γιορτάζουν την ένατη επέτειό τους ως συγκρότημα με μία ανθολογία που συμπυκνώνει την ιστορία τους και «αντανακλά τις σκέψεις και τις ιδέες τους» για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους.

Η συλλογή αποτελείται από τρία CD που περιέχουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, επιλογές των μελών του συγκροτήματος, demo εκδόσεις και ολοκαίνουργια τραγούδια.

Ο πρώτος δίσκος ξεκινά με μια remastered έκδοση του «Born Singer» από το μακρινό 2013, όπου οι BTS περιγράφουν με αφοπλιστική ειλικρίνεια τα συναισθήματα που ένιωσαν ένα μήνα μετά το ντεμπούτο τους και συνεχίζεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και κρυμμένα διαμάντια του συγκροτήματος.

Ο δίσκος κλείνει με το lead single «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)», το οποίο συνοδεύεται από το δικό του music video.

Ο δεύτερος δίσκος αποτελείται από 15 τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει είτε σόλο είτε σε επιμέρους ομάδες τα μέλη των BTS. Ξεκινά με το νέο τραγούδι «Run BTS» και αναδεικνύει τις διαφορετικές προτιμήσεις και την προσωπικότητα κάθε μέλους των BTS.

Ο τρίτος δίσκος, ο οποίος είναι αποκλειστικά διαθέσιμος στη φυσική έκδοση του «Proof», είναι αφιερωμένος στους θαυμαστές τους BTS. Περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα κομμάτια και demo εκδοχές, καθώς και ένα νέο τραγούδι με τίτλο «For Youth».

Το «Proof» δίνει την ευκαιρία στους θαυμαστές των BTS να αποκτήσουν για πρώτη φορά συγκεντρωμένη ολόκληρη τη δισκογραφία του αγαπημένου τους συγκροτήματος μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, οι BTS έχουν αποκτήσει πάνω από 66 εκατομμύρια συνδρομητές στο επίσημο κανάλι τους στο YouTube, αριθμός που τους καθιστά τον τρίτο καλλιτέχνη με τις περισσότερες συνδρομές στην πλατφόρμα, ενώ μέχρι σήμερα έξι από τα music videos τους έχουν σπάσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών στην πλατφόρμα.

Οι BTS καταλαμβάνουν 5 από τις 10 πρώτες θέσεις στη λίστα με τα μουσικά βίντεο όλων των εποχών που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες προβολές σε 24 ώρες στο YouTube.

Η πρώτη θέση ανήκει στο «Butter», το οποίο συγκέντρωσε 108,2 εκατομμύρια προβολές στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του, τον Μάιο του 2021, ενώ στην πρεμιέρα του συντονίστηκαν ταυτόχρονα πάνω από 3,9 εκατομμύρια θεατές.

Οι BTS έχουν κυριαρχήσει με έξι τραγούδια τους στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 σε διάστημα ενός έτους και ενός μήνα, η καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί μετά τους Beatles την περίοδο 1964-66.

Το «Proof» κυκλοφορεί καθώς οι BTS ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία τους ως ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του 21ου αιώνα.

Ακούστε τα δύο πρώτα CD του «Proof»: