BTS: Δείτε το trailer της ταινίας «BTS: Yet To Come in Cinemas»

Η συναυλία των BTS στο Μπουσάν θα προβληθεί και στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Οι BTS έδωσαν στη δημοσιότητα το trailer για την επερχόμενη συναυλιακή ταινία τους «BTS: Yet To Come In Cinemas».

Η ταινία καταγράφει τη sold-out συναυλία των BTS στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον περασμένο Οκτώβριο και πρόκειται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο τον επόμενο μήνα.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας για την προώθηση της υποψηφιότητας του Μπουσάν για τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης του 2030, το συγκρότημα της K-pop τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Dynamite», «Butter» και «IDOL», ενώ ξεχώρισε η πρώτη ζωντανή εκτέλεση του «Run BTS» από το boy band.

Το trailer περιλαμβάνει αποσπάσματα από τη συναυλία στο Μπουσάν, με το βίντεο να υπόσχεται «την πιο αξέχαστη συναυλία» με τα επτά μέλη των BTS.

Σε ένα δελτίο Τύπου αναφέρεται επιπλέον ότι το «Yet To Come in Cinemas» είναι μία «επανεπεξεργασμένη» εκδοχή της συναυλίας με «κινηματογραφικό μοντάζ», που περιλαμβάνει κοντινά πλάνα και μία εντελώς νέα άποψη ολόκληρης της συναυλίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Trafalgar Releasing (@trafalgarreleasing)

Όλα τα μέλη των BTS – οι RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V και Jung Kook – εμφανίζονται στη συναυλιακή ταινία, η οποία θα προβληθεί παγκοσμίως από την 1η Φεβρουαρίου σε 4.500 κινηματογράφους σε περισσότερες από 110 χώρες και εδάφη, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας.

Επιπλέον προβολές θα πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εβδομάδας (2-5 Φεβρουαρίου). Δείτε τους κινηματογράφους που συμμετέχουν στις προβολές και προμηθευτείτε εισιτήρια εδώ.

Το «BTS: Yet to Come in Cinemas» θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες του εξωτερικού σε ScreenX, 4DX και 4DX Screen μορφές, οι οποίες αποσκοπούν στην αναπαραγωγή της ατμόσφαιρας μίας ζωντανής συναυλίας.

Πρόκειται για το επόμενο μουσικό ντοκιμαντέρ των BTS μετά το «Burn The Stage: The Movie» του 2018, τα «Love Yourself In Seoul» και «Bring The Soul: The Movie» του 2019, το «Break The Silence: The Movie» του 2020 και το «BTS Permission to Dance on Stage – Seoul: Live Viewing» του 2022.

Η συναυλία στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας ήταν η τελευταία κοινή εμφάνιση των BTS για τα επόμενα χρόνια, λόγω της υποχρέωσης των μελών του συγκροτήματος να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους.

Ο Jin κατατάχθηκε στον στρατό τον Δεκέμβιο. Αφού όλα τα μέλη εκπληρώσουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους και απολυθούν, αναμένεται να συναντηθούν ξανά ως συγκρότημα μέχρι το 2025.