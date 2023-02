BTS: Το «Yet To Come in Cinemas» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων παγκοσμίως

Εισπράξεις ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως κατέγραψε το «Yet To Come in Cinemas», με τους BTS να σημειώνουν άλλο ένα ρεκόρ.

Οι BTS κυκλοφόρησαν την τελευταία τους συναυλία «BTS <Yet To Come> in BUSAN» στις κινηματογραφικές αίθουσες από την 1η Φεβρουαρίου με το «BTS: Yet To Come in Cinemas», το οποίο κατέχει πλέον το ρεκόρ για την κινηματογραφική εκδήλωση με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως.

Το «BTS: Yet To Come in Cinemas», που προβλήθηκε από τη HYBE, τη CJ 4DPlex και την Trafalgar Releasing για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατέγραψε παγκοσμίως εισπράξεις ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων και προβλήθηκε σε περισσότερους από 5.817 κινηματογράφους σε 128 χώρες/περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, τα συνολικά έσοδα του BTS: Yet To Come in Cinemas» στη Βόρεια Αμερική ξεπέρασαν τα 8 εκατομμύρια δολάρια με μέσο όρο ανά αίθουσα πάνω από 7.080 δολάρια σε 1.127 αίθουσες.

Στις premium μορφές 4DX και ScreenX η ταινία συγκέντρωσε περισσότερα από 1,5 εκατ. δολάρια με μέσο όρο ανά αίθουσα τα 12.000 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 19% του box office της Βόρειας Αμερικής σε μόλις 10% των κινηματογραφικών αιθουσών.

Σε διεθνές επίπεδο, το «BTS: Yet To Come in Cinemas» συγκέντρωσε έσοδα ύψους 32 εκατομμυρίων δολαρίων, ανεβαίνοντας στην πρώτη πεντάδα του box office για το Σαββατοκύριακο σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κορέα, η Ιταλία και η Ισπανία, καθώς και στην πρώτη δεκάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, το Περού και την Αυστραλία.

Το «BTS: Yet To Come in Cinemas» κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση του box office στο Μεξικό, την Κολομβία και τις Φιλιππίνες, καθώς και την πρώτη θέση των διεθνών κυκλοφοριών στην Ινδία.

Το υλικό από τη συναυλία, που έλαβε χώρα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο του 2022, πέρασε από ένα «ειδικό κινηματογραφικό μοντάζ» και απέκτησε νέα μίξη ήχου ειδικά για τη μεγάλη οθόνη, με νέα κοντινά πλάνα και μία «εντελώς νέα άποψη» ολόκληρης της συναυλίας.

Στη συναυλία τα επτά μέλη των BTS – οι Jin, RM, Jimin, V, J-Hope, Suga και Jung Kook – τραγούδησαν μπροστά σε 55.000 θεατές μερικές από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες τους, όπως τα «Dynamite», «Butter» και «Idol» και παρουσίασαν για πρώτη φορά σε συναυλία το «Run BTS» από το άλμπουμ τους «Proof».

Εκτός από τις κανονικές προβολές που ξεκίνησαν την 1η Φεβρουαρίου, στις 4 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε μία ειδική εκδήλωση όπου τα μέλη των ARMY μπορούσε να φωτίσει τις κινηματογραφικές αίθουσες με τα χαρακτηριστικά light sticks των BTS.

Ο Jong Ryul Kim, Διευθύνων Σύμβουλος της CJ 4DPLEX ανέφερε: «Με τη συνεργασία μας με τους BTS, την HYBE και την Trafalgar Releasing δημιουργήσαμε μια πραγματικά ιστορική στιγμή στον τομέα των κινηματογραφικών εκδηλώσεων»

«Η ομάδα παραγωγής του ScreenX Studio επικεντρώθηκε στην παροχή μιας εντελώς διαφορετικής εμπειρίας για τους θεατές, γυρίζοντας την ταινία με δεκατέσσερις κινηματογραφικές κάμερες, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν στη ζωντανή μετάδοση της συναυλίας και πέρασαν από νέο μοντάζ», πρόσθεσε.

Ο Marc Allenby, Διευθύνων Σύμβουλος της Trafalgar Releasing, ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που είδαμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό σε όλο τον κόσμο. Οι BTS έχουν ένα τεράστιο και αφοσιωμένο κοινό και είναι τιμή μας που τους βοηθήσαμε να σημειώσουν άλλο ένα ρεκόρ».

Το «BTS: Yet To Come in Cinemas» είναι η πέμπτη κινηματογραφική κυκλοφορία των BTS σε συνεργασία με την Trafalgar Releasing και διαδέχθηκε το «BTS Permission to Dance on Stage – Seoul: Live Viewing» (2022), το «Break the Silence: The Movie» (2020) το «Bring the Soul: The Movie» (2019) και το «Burn the Stage: The Movie» (2019).