BTS: Το «Yet To Come in Cinemas» έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ του

Η συναυλιακή ταινία «Yet To Come in Cinemas» των BTS κατέρριψε το ρεκόρ που είχε σημειώσει για την κινηματογραφική εκδήλωση με τα υψηλότερα έσοδα.

Οι BTS, τα pop είδωλα του 21ου αιώνα, επεκτείνουν την κυριαρχία τους στο box office των κινηματογραφικών εκδηλώσεων.

Αφού κατέρριψε το ρεκόρ για την κινηματογραφική εκδήλωση με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως τον περασμένο μήνα με 40 εκατομμύρια δολάρια, η νέα κινηματογραφική κυκλοφορία του συγκροτήματος, «BTS: Yet To Come in Cinemas», η οποία ξεκίνησε να προβάλλεται για περιορισμένο διάστημα την 1η Φεβρουαρίου, έχει πλέον ξεπεράσει σε έσοδα τα 53 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το «BTS: Yet To Come in Cinemas» προβλήθηκε από τη HYBE, τη CJ 4DPlex και την Trafalgar Releasing για περιορισμένη διάρκεια σε περισσότερους από 5.817 κινηματογράφους σε 128 χώρες/περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η συναυλιακή ταινία προβλήθηκε σε 629 κινηματογράφους στις εκδοχές 4DX και ScreenX της CJ 4DPlex. Οι premium εκδόσεις ScreenX, 4DX & 4DX Screen της CJ 4DPlex αντιπροσωπεύουν το 25% του συνολικού box office από περίπου το 10% του συνόλου των αιθουσών.

Το «BTS: Yet To Come in Cinemas» καταγράφει τη μεγάλη δωρεάν συναυλία που έδωσαν οι BTS τον Οκτώβριο του 2022 στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Στη συναυλία τα επτά μέλη των BTS – οι Jin, RM, Jimin, V, J-Hope, Suga και Jung Kook – τραγούδησαν μπροστά σε 55.000 θεατές μερικές από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες τους, όπως τα «Dynamite», «Butter» και «Idol» και παρουσίασαν για πρώτη φορά σε συναυλία το «Run BTS» από το άλμπουμ τους «Proof».

Για τις ανάγκες της κινηματογραφικής προβολής, το υλικό από τη συναυλία, πέρασε από ένα «ειδικό κινηματογραφικό μοντάζ» και απέκτησε νέα μίξη ήχου ειδικά για τη μεγάλη οθόνη, με νέα κοντινά πλάνα και μία «εντελώς νέα άποψη» ολόκληρης της συναυλίας.

Οι θεατές που παρακολούθησαν την ταινία σε ScreenX ή 4DX μίλησαν με ενθουσιασμό για την καθηλωτική εμπειρία.

«Στο ScreenX, μπορείς να δεις όλα τα μέλη της BTS γύρω σου», ανέφερε ένας θεατής, ενώ ένας άλλος θαυμαστής σχολίασε: «Το ScreenX είναι απολύτως καταπληκτικό. Αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι πραγματικά στο στάδιο της συναυλίας στο Μπουσάν και όχι στον κινηματογράφο».

Ένας ακόμα θεατής πρόσθεσε: «Όταν παρακολουθείς σε 4DX και ScreenX, μπορείς να είσαι και μέρος του κοινού και των BTS, επειδή μπορείς να δεις την ολοκληρωμένη εικόνα μαζί τους με τους θαυμαστές που είναι πραγματικά εκεί. Επίσης, η καρέκλα κίνησης 4DX χορεύει καθ’ όλη τη διάρκεια του σόου και αυτό με έκανε να νιώσω σαν να έγινα το 8ο μέλος των BTS».

Συνολικά, οι χώρες όπου το «BTS: Yet To Come in Cinemas» κατέγραψε τις καλύτερες επιδόσεις στους κινηματογράφους ήταν η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και το Μεξικό.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου της προβολής της, η ταινία βρέθηκε στις πρώτες πέντε θέσεις του box office σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κορέα, η Ιταλία και η Ισπανία, καθώς και στην πρώτη δεκάδα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, του Περού και της Αυστραλίας.

Το «BTS: Yet To Come in Cinemas» έφτασε επίσης στο Νο. 1 στο Μεξικό, την Κολομβία και τις Φιλιππίνες, καθώς και στο Νο. 1 των διεθνών κυκλοφοριών στην Ινδία.

Ο Jong Ryul Kim, Διευθύνων Σύμβουλος της CJ 4DPLEX, δήλωσε: «Είμαστε βαθιά ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εισπράξεων μας οφείλεται στις ειδικές εκδοχές ScreenX και 4DX που προσφέραμε για τις συναυλίες των BTS.

«Το ποσοστό αυτό αποτελεί απόδειξη των ισχυρών σχέσεων και των συνεργατικών προσπαθειών μεταξύ της CJ, της HYBE και της Trafalgar. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό το επίτευγμα και εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη στους θεατές σε όλο τον κόσμο για την αμέριστη υποστήριξή τους», συνέχισε.

Ο Marc Allenby, Διευθύνων Σύμβουλος της Trafalgar Releasing, πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το BTS: Yet To Come In Cinemas ξεπέρασε ένα απίστευτο ορόσημο 50 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office. Αυτό το ποσό αποτελεί απόδειξη της ομαδικότητας, της συνεχιζόμενης αφοσίωσης του κοινού και μια ένδειξη αναγνώρισης των διεθνών συνεργασιών που έκαναν δυνατή αυτή την κινηματογραφική εκδήλωση – ορόσημο».

Το «BTS: Yet To Come in Cinemas» είναι η πέμπτη κινηματογραφική κυκλοφορία των BTS σε συνεργασία με την Trafalgar Releasing και διαδέχθηκε το «BTS Permission to Dance on Stage – Seoul: Live Viewing» (2022), το «Break the Silence: The Movie» (2020) το «Bring the Soul: The Movie» (2019) και το «Burn the Stage: The Movie» (2019).