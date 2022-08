Οι BTS θα κυκλοφορήσουν βιβλίο μαγειρικής με τις αγαπημένες τους συνταγές

Οι BTS θα κυκλοφορήσουν ένα βιβλίο μαγειρικής με τις αγαπημένες τους συνταγές.

Τα μέλη του επταμελούς συγκροτήματος της K-pop θα δώσουν σύντομα στους θαυμαστές τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα πιάτα που τους αρέσουν περισσότερο.

Η HYBE ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο μαγειρικής με τίτλο «BTS Recipe Book: Book of Tasty Stories», το οποίο συγκεντρώνει τις συνταγές που χρησιμοποιούν οι RM, Jin, Jungkook, J-Hope, V, Suga και Jimin.

Σύμφωνα με τη σελίδα του συγκροτήματος στο Weverse, το βιβλίο μαγειρικής των BTS θα περιλαμβάνει λεπτομερείς περιγραφές και άγνωστες ιστορίες σχετικά με το συγκρότημα και τα πιάτα που παρουσιάζονται.

Το βιβλίο θα περιέχει επίσης κωδικούς QR που θα επιτρέπουν στους αναγνώστες να έχουν πρόσβαση σε βιντεοσκοπημένους οδηγούς που έχουν γυρίσει τα μέλη του συγκροτήματος.

#BTS_RECIPE_BOOK : Book of Tasty Stories

7명의 셰프와 함께 요리를 시작해 볼까요?

Join us 7 chefs in this cooking adventure!

🧑‍🍳 https://t.co/TfZKAb2ybl

Now Available!

🔗https://t.co/8dXm21ogVx pic.twitter.com/iwjjdxO2I8

— HYBE EDU (@HYBE_EDU) July 29, 2022