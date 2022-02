BTS: Τρεις συναυλίες σε διαδικτυακή και κινηματογραφική προβολή από τη Νότια Κορέα

Οι BTS θα δώσουν στους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις επερχόμενες συναυλίες τους στη Σεούλ.

Οι BTS επιστρέφουν στη σκηνή αυτόν τον Μάρτιο. Οι αστέρες της K-pop θα δώσουν τρεις συναυλίες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεούλ στις 10, 12 και 13 Μαρτίου μπροστά σε ζωντανό κοινό.

Οι συναυλίες των με τίτλο «Permission To Dance On Stage – Seoul» θα μεταδοθούν επίσης απευθείας για τους θαυμαστές που δεν θα μπορέσουν να τις παρακολουθήσουν τις συναυλίες αυτοπροσώπως.

Οι συναυλίες της 10ης και 13ης Μαρτίου θα μεταδοθούν ζωντανά στο διαδίκτυο, ενώ η συναυλία της 12ης Μαρτίου θα προβληθεί σε κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο.

Αυτές θα είναι οι πρώτες συναυλίες των BTS μπροστά σε ζωντανό κοινό στη Νότια Κορέα μετά από περίπου δυόμισι χρόνια.

Η τελευταία φορά που τραγούδησαν μπροστά στους Κορεάτες θαυμαστές τους ήταν τον Οκτώβριο του 2019 στον ίδιο χώρο, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεούλ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Love Yourself: Speak Yourself».

Οι συναυλίες «Permission To Dance On Stage – Seoul» θα έχουν διάρκεια τριών ωρών, και θα περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, από το «Butter» μέχρι το «Dynamite» και το «Permission To Dance».

Η πώληση των εισιτηρίων για την κινηματογραφική προβολή της συναυλίας, με τίτλο «Permission To Dance On Stage – Seoul: Live Viewing», ξεκινά στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη και την Ωκεανία στις 22 Φεβρουαρίου και στην Ασία στις 24 Φεβρουαρίου.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί από την Trafalgar Releasing ενώ την παραγωγή και τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει η HYBE και η Big Hit Music.

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη μακροχρόνια σχέση μας με την HYBE και τους BTS με αυτή την πρώτη παγκοσμίως ζωντανή κινηματογραφική μετάδοση της συναυλίας “BTS Permission To Dance On Stage”, που έρχεται απευθείας από τη Σεούλ στις κινηματογραφικές αίθουσες όλου του κόσμου στις 12 Μαρτίου», δήλωσε ο Marc Allenby, Διευθύνων Σύμβουλος της Trafalgar Releasing.

«Οι BTS μοιράζονταν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με το ARMY και είμαστε υπερήφανοι που τους φέρνουμε πιο κοντά από ποτέ μέσα από την προβολή του εντυπωσιακού σόου του συγκροτήματος στη μεγάλη οθόνη», πρόσθεσε.

«Permission To Dance On Stage» ήταν επίσης ο τίτλος της τελευταίας σειράς συναυλιών των BTS, η οποία περιλάμβανε τέσσερις sold-out εμφανίσεις στο νεόκτιστο «SoFi Stadium» του Λος Άντζελες,. Οι συγκεκριμένες συναυλίες προσέλκυσαν περίπου 813.000 θεατές, τόσο δια ζώσης όσο και μέσω live streaming.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναυλίες του Μαρτίου θα ανακοινωθούν σύντομα στην παγκόσμια πλατφόρμα κοινότητας θαυμαστών Weverse.