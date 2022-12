Το νέο single των BTS θα κυκλοφορήσει αυτήν την εβδομάδα.

Οι BTS αποκαλύπτουν το πρώτο teaser από το μουσικό βίντεο για το νέο single τους «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)».

Το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στην επερχόμενη ανθολογία του συγκροτήματος, με τίτλο «Proof», η οποία θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 10 Ιουνίου.

Μπορεί τα καλύτερα να μην έχουν έρθει ακόμα, αλλά στο teaser των 35 δευτερολέπτων, η εμφάνιση καθενός από τα μέλη του συγκροτήματος, σε μια αμμώδη έρημο με φόντο έναν καταγάλανο ουρανό, παραπέμπει σε ένα από τα μουσικά βίντεο των BTS από το παρελθόν.

Με τα βουνά να φαίνονται μακριά στο βάθος, ο ανεμοδαρμένος RM κοιτάζει την κάμερα πάνω από τα γυαλιά ηλίου του.

Ο V είναι ντυμένος με κοστούμι και δείχνει ιδιαίτερα κομψός καθώς κρατάει ένα μόνο κόκκινο τριαντάφυλλο, ενώ ο Suga ποζάρει πάνω σε ένα κόκκινο πιάνο και φοράει ένα καπέλο παρόμοιο με αυτό που φορούσε στο «War of Hormone» του 2014.

Ο Jimin, εν τω μεταξύ, φοράει ένα μπλε πουκάμισο, το οποίο ταιριάζει απόλυτα στην αισθητική του «Spring Day» του 2017.

Καθώς η κάμερα περνάει σε κοντινό πλάνο του Jungkook, ο οποίος έχει το χέρι του στο πρόσωπό του σαν να κρατάει τηλεσκόπιο, η μουσική δυναμώνει και αποκαλύπτεται το πρώτο απόσπασμα του «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)», στο οποίο οι BTS τραγουδούν: «Εσύ κι εγώ, η καλύτερη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα».

Το music video για το «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα ολόκληρο την Παρασκευή 10 Ιουνίου, την ίδια ακριβώς ημέρα που οι BTS θα κυκλοφορήσουν το νέο άλμπουμ τους «Proof».

Παράλληλα με την άφιξη του «Proof», οι BTS θα ξεκινήσουν την καμπάνια #MyBTStory στο YouTube, καλώντας τους θαυμαστές τους να αναρτήσουν τα δικά τους βίντεο με τις καλύτερες αναμνήσεις τους από το συγκρότημα κατά τη διάρκεια των τελευταίων εννέα ετών.

Οι BTS ανακοίνωσαν επίσης τη διοργάνωση ενός live event με αφορμή την κυκλοφορία του «Proof» και την ένατη επέτειό τους ως συγκρότημα.

Το live event του «Proof» θα μεταδοθεί στο κανάλι του συγκροτήματος στο YouTube τη Δευτέρα 13 Ιουνίου (στις 03:00 της Τρίτης 14/06 σε ώρα Ελλάδας). Αυτή τη στιγμή δεν έχει διευκρινιστεί πόση ώρα θα εμφανιστούν οι BTS στο stream, ούτε πόσο θα διαρκέσει και ποια θα είναι η μορφή του.