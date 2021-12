BTS: Το μεγαλύτερο boxscore της δεκαετίας με τις τέσσερις συναυλίες τους στο «SoFi Stadium» του Λος Άντζελες

Ο συναυλιακός θρίαμβος των BTS ήταν αναπόφευκτος.

Οι BTS επέστρεψαν στη σκηνή για πρώτη φορά μετά την πανδημία του COVID-19 και έδωσαν τέσσερις συναυλίες στο «SoFi Stadium» στο Inglewood της Καλιφόρνια, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου, με το συγκρότημα της K-pop να καταγράφει τα υψηλότερα έσοδα στο Boxscore των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Billboard, οι τέσσερις συναυλίες των BTS στην περιοχή του Λος Άντζελες έφεραν έσοδα μαμούθ ύψους 33,3 εκατομμυρίων δολαρίων και σημείωσαν πωλήσεις 214.000 εισιτηρίων. Είναι οι πιο κερδοφόρες εμφανίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τότε που άρχισε ξανά η διεξαγωγή ζωντανών συναυλιών φέτος.

Επιπλέον, είναι τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα για μια σειρά συναυλιών σε έναν μόνο χώρο από το 2012, όταν οι εννέα συναυλίες του Roger Waters στο «Estadio River Plate» στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής κατέγραψαν έσοδα 38 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι τέσσερις συναυλίες των BTS στο «SoFi Stadium» πραγματοποίησαν επίσης το μεγαλύτερο Boxscore στις ΗΠΑ των τελευταίων 18 ετών και το δεύτερο μεγαλύτερο στις τρεις δεκαετίες της ιστορίας του Billboard Boxscore στη Βόρεια Αμερική μετά τον μαραθώνιο δέκα συναυλιών του Bruce Springsteen στο «Giants Stadium» στο East Rutherford του New Jersey με έσοδα 38,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Boxscore ορίζεται γενικά ως μια έκθεση όλων των συναυλιών που δίνει ένας καλλιτέχνης ή ένα συγκρότημα σε έναν μόνο χώρο κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιοδείας ή κατά τη διάρκεια ενός σκέλους μιας περιοδείας. Τα ποσά βασίζονται σε στοιχεία που συλλέγει το Billboard Boxscore και δεν περιλαμβάνουν τα φεστιβάλ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο πέντε σειρές συναυλιών έχουν ξεπεράσει σε έσοδα τις πρόσφατες εμφανίσεις των BTS σε όλη την ιστορία του Boxscore και ήταν διπλάσιες σε αριθμό από τις τέσσερις συναυλίες των αστέρων της K-pop στο «SoFi Stadium».

Οι Take That κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις με τις οκτώ εμφανίσεις τους στο «Wembley Stadium» του Λονδίνου και τις οκτώ εμφανίσεις τους στο «Etihad Stadium» του Μάντσεστερ (που τότε ονομαζόταν City of Manchester Stadium) το 2019, ενώ ακολουθούν ο Bruce Springsteen και ο Roger Waters με τις επιδόσεις που σημείωσαν μετά από δέκα και εννέα αντίστοιχα συναυλίες.

Εν τω μεταξύ, οι Spice Girls διαθέτουν το ρεκόρ για τη σειρά συναυλιών με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία Boxscore με τις 17 συναυλίες που έδωσαν στο «O2 Arena» του Λονδίνου την περίοδο 2007-08 για να καταγράψουν έσοδα 33,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι τέσσερις συναυλίες στο «SoFi Stadium» επισφράγισαν μια εξαιρετική χρονιά για τους BTS, οι κατέκτησαν την κορυφή του Billboard Hot 100 με τρία διαφορετικά τραγούδια, το «Butter» (10 εβδομάδες στο No. 1), το «Permission To Dance» (1 εβδομάδα) και το «My Universe» με τους Coldplay (1 εβδομάδα)

Αυτή η διάκριση που διαχωρίζει τους BTS από τα άλλα μέλη του κλαμπ των εσόδων ύψους 30 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των U2 και των Grateful Dead εκτός από τους Take That, Bruce Springsteen, Roger Waters και Spice Girls, καθώς κανένα από τα συγκεκριμένα ονόματα δεν είχε εμφανιστεί στο Top 20 του Hot 100 για τουλάχιστον πέντε χρόνια από τότε που κατάφεραν να καταγράψουν έσοδα 30 εκατομμυρίων δολαρίων με τις συναυλίες του.

Οι BTS διαφοροποιούνται από τα ονόματα σε αυτήν την ελίτ ομάδα και για έναν ακόμη λόγο.

Το γκρουπ έχει σημειώσει διεθνή επιτυχία με αγγλόφωνα τραγούδια όπως το «Dynamite» και το «Butter» του 2021, αλλά η πλειοψηφία του προγράμματός τος στο «SoFi Stadium» περιείχε κορεατικά τραγούδια. Είναι σίγουρα η πρώτη φορά στην ιστορία που ένα μη αγγλόφωνο όνομα ξεπερνά σε έσοδα τα 20 εκατομμύρια δολάρια σε μια σειρά εμφανίσεων, πόσο μάλλον τα 30 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Luis Miguel κατέχει το μεγαλύτερο ισπανόφωνο Boxscore με έσοδα 19,3 εκατομμυρίων δολαρίων από τις 30 συναυλίες στο «Auditorio Nacional» της Πόλης του Μεξικού το 2006.

Ένα νοτιοκορεατικό συγκρότημα που σημειώνει ρεκόρ εσόδων με τις συναυλίες του στις ΗΠΑ είναι αναμφισβήτητα μια σημαντική επανάσταση. Και η πρόσφατη συγχώνευση της αγγλόφωνης pop των BTS με τον κορεατικό τους κατάλογο έκανε ίσως τον θρίαμβο των συναυλιών αναπόφευκτο, ειδικά από τη στιγμή που οι BTS δεν είχε δει ζωντανά τους θαυμαστές τους για περίπου δύο χρόνια.

Πριν την πανδημία του COVID-19, οι BTS ξεκίνησαν μια παγκόσμια περιοδεία σε γήπεδο με το «BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself». Έπειτα από μια σειρά διεθνών συναυλιών σε κλειστά γήπεδα το 2018-2019, οι συναυλίες του «Speak Yourself» απέφεραν έσοδα 121,9 εκατομμυρίων δολαρίων και πούλησαν 1,05 εκατομμύρια εισιτήρια σε 23 συναυλίες στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία.

Η στάση εκείνης της περιοδείας στο Λος Άντζελες ήταν μια διπλή συναυλία στο «Rose Bowl» της Pasadena που είχε έσοδα 16,7 εκατομμύρια δολάρια και πούλησε 113.000 εισιτήρια.

Τα υψηλά έσοδα που καταγράφουν οι BTS μετά από σχετικά σύντομες σειρές συναυλιών αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο πολλά κορεατικά συγκροτήματα περιοδεύουν στις ΗΠΑ.

Οι BTS ξεπέρασαν σε επιδόσεις τα περισσότερα από τα σύγχρονα συγκροτήματα σε κάθε αγορά, ωστόσο απέφυγαν να πραγματοποιήσουν μία ολοκληρωμένη εθνική περιοδεία, ίσως λόγω των ευνόητων πολιτιστικών και γλωσσικών εμποδίων που έχουν κάνει εδώ και καιρό τα μη αγγλόφωνα συγκροτήματα να σκέφτονται να μην εμφανίζονται σε μικρότερες αμερικανικές πόλεις.