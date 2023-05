Οι BTS τραγουδούν για τον πλανήτη στο νέο τραγούδι «The Planet»

Το πρώτο νέο τραγούδι από τους BTS μετά από σχεδόν ένα χρόνο.

Οι BTS, τα απόλυτα είδωλα της K-pop, κυκλοφορούν ένα νέο τραγούδι με τίτλο «The Planet» για το soundtrack της νοτιοκορεατικής σειράς κινουμένων σχεδίων «Bastions».

Το «The Planet» είναι το επίσημο soundtrack του 3D action-hero animation που αφηγείται την ιστορία μίας ομάδας αρχάριων ηρώων που ονομάζονται Bastions και πολεμούν ενάντια σε κακούς που καταστρέφουν το περιβάλλον.

Οι στίχοι του τραγουδιού των BTS τονίζουν τη σημασία του πλανήτη Γη στον οποίο ζούμε. Η χαρούμενη και ρυθμική μελωδία του «The Planet» ξεχωρίζει με την αισιοδοξία που εκπέμπει και προσκαλεί όλους τους ακροατές να τραγουδήσουν μαζί με το τραγούδι.

Τα επτά μέλη των BTS – οι RM, Suga, Jungkook, J-Hope, V, Jin και Jimin – απογειώνουν το «The Planet» με τις αναζωογονητικές φωνές τους και την ατομική γοητεία τους.

«Οι BTS αναμένεται να προσφέρουν μία συγκλονιστική αίσθηση εμβάθυνσης στα συναισθήματα και τις σκηνές δράσης της σειράς τραγουδώντας το τραγούδι των τίτλων σε τέλεια αρμονία», ανέφερε η εταιρεία παραγωγής του «Bastions», Timos Media.

Η σειρά «Bastions» θα ξεκινήσει να προβάλλεται στον κορεατικό τηλεοπτικό σταθμό του SBS από τις 14 Μαΐου. Εκτός από τους BTS, πολλά άλλα συγκροτήματα της K-pop έχουν συνεισφέρει στο soundtrack της σειράς, όπως οι LE SSERAFIM, Brave Girls, Heize και Alexia.

Το «The Planet» των BTS θα κυκλοφορήσει στις 25 Μαΐου σε διάφορες φυσικές μορφές.

Μεταξύ αυτών και μία deluxe έκδοση με photobook, κάρτα φωτογραφιών, βιβλίο με τους στίχους, αυτοκόλλητα, ομαδική φωτογραφία του συγκροτήματος, υπογεγραμμένες αφίσες και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Το «The Planet» είναι το πρώτο νέο τραγούδι των BTS ως συγκρότημα μετά την κυκλοφορία της τριπλής συλλογής «Proof» τον Ιούνιο του 2022. Η συλλογή περιλάμβανε πέντε νέα τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Yet to Come (The Most Beautiful Moment)» και το «Run BTS».

Στη συνέχεια, οι BTS ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν ένα διάλειμμα για να μπορέσουν τα μέλη του συγκροτήματος να επικεντρωθούν στις προσωπικές καριέρες τους και να εκπληρώσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους, διάρκειας περίπου δύο ετών.

Από τότε που οι BTS προχώρησαν σε διάλειμμα, αρκετά μέλη του συγκροτήματος έχουν κυκλοφορήσει σόλο μουσική, συμπεριλαμβανομένων των J-Hope, Jin, RM, Jungkook, Jimin και Suga.