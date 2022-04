Οι BTS ανακοινώνουν ότι θα κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ τον Ιούνιο

Οι λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ των BTS θα γίνουν γνωστές το επόμενο διάστημα.

Οι BTS ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν ένα νέο άλμπουμ τον Ιούνιο.

Το συγκρότημα της K-pop προανήγγειλε για πρώτη φορά το νέο άλμπουμ του κατά τη διάρκεια της τέταρτης και τελευταίας συναυλίας του στο «Allegiant Stadium» του Λας Βέγκας, το Σάββατο 16 Απριλίου.

Στο τέλος της συναυλίας εμφανίστηκε στην οθόνη της σκηνής η ημερομηνία «2022.06.10» – 10 Ιουνίου – μαζί με το σύνθημα: «We are bulletproof» (Είμαστε αλεξίσφαιροι).

Μετά το αρχικό teaser, οι BTS δημοσίευσαν στο Twitter το ίδιο βίντεο που προβλήθηκε στη συναυλία τους, ενώ η εταιρεία τους, Big Hit Music, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα της κοινότητας των θαυμαστών του συγκροτήματος, Weverse, για να επιβεβαιώσει την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας είχε ως εξής: «Γεια σας. Εδώ είναι η Big Hit Music. Οι BTS θα επιστρέψουν με άλλο ένα νέο άλμπουμ στις 10 Ιουνίου 2022. Λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ θα δοθούν σε ξεχωριστή ανακοίνωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Ανυπομονούμε για την αγάπη και την υποστήριξή σας για το νέο άλμπουμ των BTS. Σας ευχαριστούμε», πρόσθεσε η Big Hit Music.

Το τελευταίο επίσημο single των BTS ήταν το «Permission To Dance», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2021 και διατέθηκε σε φυσική μορφή σε ένα CD single μαζί με το προηγούμενο single του boy band, το «Butter» που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2021.

Λίγους μήνες αργότερα, ακολούθησε η συνεργασία των BTS με τους Coldplay στο τραγούδι «My Universe» από το άλμπουμ «Music Of The Spheres» του βρετανικού συγκροτήματος.

Οι BTS επέστρεψαν στις ζωντανές εμφανίσεις με την παρουσία κοινού με τη σειρά συναυλιών «Permission To Dance On Stage – Los Angeles» στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2021 και 1 και 2 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίοι σημείωσαν ρεκόρ δεκαετίας στο boxscore με κέρδη 33,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αστέρες της K-pop προχώρησαν στη συνέχεια σε ένα «εκτεταμένο διάλειμμα» και επανήλθαν στην ενεργό δράση τον Μάρτιο με τη σειρά συναυλιών «Permission To Dance On Stage – Seoul» που έλαβε χώρα στη Σεούλ της Νότιας Κορέας στις 10, 12 και 13 Μαρτίου.

Ακολούθησαν τέσσερις συναυλίες στο Λας Βέγκας στις 8, 9, 15 και 16 Απριλίου.