Οι BTS συζήτησαν με τον Joe Biden στον Λευκό Οίκο – Βίντεο

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στον Λευκό Οίκο, την Τρίτη 31 Μαΐου, οι BTS συνάντησαν τον Αμερικανό πρόεδρο Joe Biden για να συζητήσουν για τους ρόλους τους στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι στην πρόσφατη αύξηση των εγκλημάτων μίσους κατά των Ασιατών.

Οι BTS έγιναν οι πρώτοι Κορεάτες καλλιτέχνες που συναντούν έναν πρόεδρο των ΗΠΑ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο RM ήταν ο πρώτος που μίλησε στον Joe Biden, ο οποίος τους περίμενε στην είσοδο του μεγάρου. «Είναι τιμή μου που σας γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε», είπε ο 27χρονος επικεφαλής των BTS, με τους Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook να χαμογελούν δίπλα του.

Μόλις μπήκαν στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι καλεσμένοι του πέρασαν κατευθείαν στο θέμα της συνάντησής τους.

«Πολλοί από τους Ασιατοαμερικανούς φίλους μας έχουν υποστεί πραγματικές διακρίσεις. Το μίσος μόνο κρύβεται. Όταν οι καλοί άνθρωποι μιλούν γι’ αυτό και λένε πόσο άσχημο είναι, αυτό υποχωρεί. Γι’ αυτό σας ευχαριστώ», δήλωσε ο Joe Biden.

«Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, ειλικρινά, για την απόφασή σας, όπως το γεγονός ότι υπογράψατε τον νόμο περί εγκλημάτων μίσους COVID-19», απάντησε ο RM εκ μέρους των BTS.

«Θέλουμε λοιπόν να προσφέρουμε μια μικρή βοήθεια και εκτιμούμε πραγματικά ότι ο Λευκός Οίκος και η κυβέρνηση προσπαθούν να βρουν λύσεις», πρόσθεσε.

Πριν συνομιλήσουν με τον Joe Biden για περίπου 35 λεπτά, οι BTS έκαναν δηλώσεις ενώπιον περίπου 100 δημοσιογράφων στην αίθουσα τύπου του Λευκού Οίκου.

Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Karine Jean-Pierre, χαρακτήρισε τους BTS ως «διεθνή είδωλα» που «διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως πρεσβευτές της νεολαίας και προωθούν ένα μήνυμα σεβασμού και θετικότητας».

Στη συνέχεια, καθένα από τα επτά μέλη των BTS πήρε το μικρόφωνο, με τον Suga να τονίζει: «Δεν είναι κακό να είσαι διαφορετικός. Η ισότητα ξεκινά όταν ανοιγόμαστε και αποδεχόμαστε όλες τις διαφορές».

«Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πολύ για αυτά που λέτε και αυτό που κάνετε είναι καλό για όλους τους ανθρώπους», είπε ο Joe Biden στους BTS κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Οβάλ Γραφείο μετά τη συνέντευξη τύπου. «Δεν είναι μόνο το μεγάλο σας ταλέντο, αλλά και το μήνυμα που μεταδίδετε. Έχει σημασία», πρόσθεσε.

Ο Joe Biden αποχαιρέτησε τους BTS δίνοντας σε καθένα από τα μέλη του συγκροτήματος από ένα αναμνηστικό νόμισμα.

«Ήταν υπέροχο που σας συνάντησα, BTS. Ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για να ευαισθητοποιήσετε σχετικά με την αύξηση των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων κατά των Ασιατών», έγραψε αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Twitter. «Ανυπομονώ να μοιραστώ περισσότερα από τη συζήτησή μας σύντομα».

It was great to meet with you, @bts_bighit. Thanks for all you’re doing to raise awareness around the rise in anti-Asian hate crimes and discrimination.

I look forward to sharing more of our conversation soon. pic.twitter.com/LnczTpT2aL

— President Biden (@POTUS) June 1, 2022