Οι BTS συνεργάζονται με το YouTube για το #MyBTStory Fan Challenge

Οι BTS καλούν τους θαυμαστές τους να μοιραστούν μαζί τους τις αναμνήσεις τους από τα εννέα χρόνια της πορείας τους ως συγκρότημα.

Οι BTS βρήκαν έναν νέο τρόπο για να μοιραστούν οι θαυμαστές τους τις αναμνήσεις τους με το boy band μέσω του YouTube.

Από την αρχή, η πορεία των BTS ήταν γεμάτη με αμέτρητες αξέχαστες στιγμές. Για τον εορτασμό του νέου άλμπουμ τους «Proof» που κυκλοφορεί στις 10 Ιουνίου, οι BTS προσκαλούν το ARMY και τους απανταχού μουσικόφιλους να θυμηθούν μαζί τους απίστευτες στιγμές όπως αυτές και πολλές άλλες με τo challenge #MyBTStory.

Από την εκμάθηση χορογραφιών, μέχρι την αγορά εισιτηρίων για συναυλίες και συλλεκτικών αντικειμένων, μέχρι τα ρεκόρ στις πρεμιέρες μουσικών βίντεο και στις live streaming εκδηλώσεων, το ARMY ήταν μέρος της επιτυχίας του συγκροτήματος σε κάθε βήμα της διαδρομής του.

Σε ένδειξη εκτίμησης αυτής της απίστευτης αφοσίωσης, το #MyBTStory θα κορυφωθεί με τη δημιουργία ενός βίντεο-αφιέρωμα στο ARMY που θα δημοσιευθεί στο επίσημο κανάλι των BTS το YouTube και θα περιλαμβάνει μία επιλογή από τα Shorts που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του challenge.

«Αγαπητό ARMY, για εννέα χρόνια ήσασταν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές μας», έγραψαν οι BTS σε επιστολή τους που δημοσιεύτηκε στο επίσημο blog του YouTube.

«Καθώς ξεκινάμε το ταξίδι για το δέκατο έτος μας ως συγκρότημα, θέλουμε να θυμηθούμε και να γιορτάσουμε όλες τις ξεχωριστές στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί μέχρι τώρα. Ξεκινώντας από αυτό το Σάββατο, θέλουμε να σας ζητήσουμε να μοιραστείτε τις δικές σας ιστορίες με τους BTS μαζί μας, και μεταξύ μας, στο YouTube Shorts», σημειώνεται.

«Από την πρώτη μας συναυλία στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, σε πρεμιέρες βίντεο και κυκλοφορίες άλμπουμ, ήσασταν εκεί μαζί μας και θέλουμε να ξαναζήσουμε μαζί σας αυτές τις αξέχαστες στιγμές των BTS», συνεχίζει η επιστολή.

«Προσθέτοντας το hashtag #MyBTStory στο Short σας, θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και ενδεχομένως να συμπεριλάβουμε την ιστορία σας σε ένα βίντεο – αφιέρωμα στο ARMY που φτιάχνουμε και θα περιλαμβάνει μία συλλογή από αυτές τις αναμνήσεις», αναφέρεται.

«ARMY, σας αγαπάμε τόσο πολύ, σας ευχαριστούμε», καταλήγουν οι BTS.

Η πρόκληση #MyBTStory θα ξεκινήσει στις 10 Ιουνίου, την ίδια ημέρα που οι BTS θα κυκλοφορήσουν την ανθολογία «Proοf» και θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Ιουλίου.

Το «Proof» θα αποτελείται από ένα σετ τριών CD με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, κρυφά διαμάντια από τη δισκογραφία τους, ακυκλοφόρητα κομμάτια και demos. Η συλλογή θα περιλαμβάνει επίσης τρία ολοκαίνουργια τραγούδια, μεταξύ των οποίων το νέο single «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)».