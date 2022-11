BTS: Οι Suga, Jimin, V και Jungkook θα κυκλοφορήσουν τις σόλο δουλειές τους το επόμενο έτος

Για το πρώτο εξάμηνο του 2023 προγραμματίζονται οι σόλο κυκλοφορίες των Suga, Jimin, V και Jungkook.

Η HYBE, η εταιρεία ψυχαγωγίας πίσω από τους BTS, αποκάλυψε ότι οι Suga, Jimin, V και Jungkook σχεδιάζουν να κυκλοφορήσουν τις δικές τους σόλο δουλειές κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Αυτό ανέφερε ο Park Ji-won, διευθύνων σύμβουλος της HYBE στην τριμηνιαία ενημέρωση για τα κέρδη της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε χθες (3 Νοεμβρίου), επιβεβαιώνοντας ότι τα μέλη του συγκροτήματος της K-pop θα επικεντρωθούν στις προσωπικές κυκλοφορίες τους «λαμβάνοντας υπόψη την προγραμματισμένη στρατιωτική τους θητεία».

«Αυτό είναι ένα θέμα που σχεδιάζουν σε στενή συνεννόηση μετά από στενές συνεννοήσεις με τους εν λόγω καλλιτέχνες», δήλωσε ο Park σχετικά με τα σχέδια των μελών των BTS να κυκλοφορήσουν τις δικές τους δουλειές.

Οι Suga, Jimin, V και Jungkook αναμένεται να παρουσιάσουν τις κυκλοφορίες τους «με διαδοχικό τρόπο».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, μόνο ο J-Hope και ο Jin των BTS έχουν κυκλοφορήσει τα δικά τους σόλο πρότζεκτ. Ο J-Hope αποκάλυψε τον Ιούλιο το άλμπουμ «Jack In The Box», ενώ ο Jin κυκλοφόρησε στις 28 Οκτωβρίου το νέο single «The Astronaut», το οποίο το έχουν συνυπογράψει οι Coldplay.

Αυτήν την εβδομάδα, επιβεβαιώθηκε ότι ο RM, ο επικεφαλής των BTS, σκοπεύει να κυκλοφορήσει ένα νέο σόλο άλμπουμ.

Παρόλο που ο Park δεν ανέφερε ένα χρονοδιάγραμμα για τα σχέδια των υπόλοιπων μελών των BTS κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, άφησε να εννοηθεί ότι αρκετά μέλη του συγκροτήματος θα επικεντρωθούν στις ατομικές καριέρες του το επόμενο έτος.

«Βραχυπρόθεσμα, οι ατομικές δραστηριότητες για αρκετά από τα μέλη προγραμματίζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2023», έγραψε ο Park σε μια επιστολή που απευθύνεται στους μετόχους της εταιρείας, η οποία εκδόθηκε αφού οι BTS ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να υπηρετήσουν κανονικά την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια κάθε μέλους των BTS αναμένεται να ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.

Εν τω μεταξύ, το Billboard επιβεβαίωσε ότι οι BTS είναι οι καλλιτέχνες με τις περισσότερες No. 1 επιτυχίες στο Billboard Hot 100 αυτή τη δεκαετία. Το συγκρότημα της K-pop κυριάρχησε στην κορυφή του chart με έξι διαφορετικά τραγούδια, ξεπερνώντας τον Drake (5), την Taylor Swift (4), την Ariana Grande (4), τον Justin Bieber (3) και τη Nicki Minaj (3).