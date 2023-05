BTS: Στους κινηματογράφους τα ντοκιμαντέρ του J-Hope και του Suga

Μία καθηλωτική εμπειρία που μπορεί να γίνει αισθητή μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ο J-Hope και ο Suga των BTS, τα pop είδωλα του 21ου αιώνα, ανακοινώνουν με υπερηφάνεια ότι τα ντοκιμαντέρ τους, «j-hope IN THE BOX» και «SUGA: Road to D-DAY», θα κυκλοφορήσουν στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο από τις 17 Ιουνίου.

Παράλληλα με τη δέκατη επέτειο των BTS, οι θαυμαστές των BTS σε όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μία ματιά στα παρασκήνια της ζωής και της δουλειάς των δύο παγκόσμιων σούπερ σταρ της μουσικής σε μία καθηλωτική εμπειρία που μπορεί να γίνει αισθητή μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες, χάρη στις μεγάλες οθόνες και τον τρισδιάστατο ήχο.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα μέσω της διεύθυνσης www.btssolodocumentaries.com από τις17 Μαΐου στις 02:00 ώρα Ελλάδας.

Διαφήμιση

Στην επίσημη ιστοσελίδα θα αναρτηθούν επίσης όλες οι ενημερωμένες πληροφορίες για την πώληση των εισιτηρίων και τους κινηματογράφους στους οποίους θα προβληθούν οι δύο ταινίες.

Το «j-hope IN THE BOX» ακολουθεί το διεθνές μουσικό φαινόμενο J-Hope σε κάθε βήμα του, καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ «Jack In The Box».

Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, οι θεατές θα γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής του J-Hope κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του άλμπουμ και θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από την πρώτη σειρά την επική εμφάνιση του J-Hope στο φεστιβάλ Lollapalooza το 2022 και το πάρτι ακρόασης του «Jack In The Box».

Αφού συνεργάστηκε με μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του κόσμου, όπως οι Coldplay, Steve Aoki, The Chainsmokers και Halsey, ο Suga ξεκινά στο «SUGA: Road to D-DAY» ένα μουσικό ταξίδι σε όλο τον κόσμο σε αναζήτηση έμπνευσης για το σόλο άλμπουμ του «D-DAY», που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, οι θεατές θα δουν τον Suga στην πιο ευάλωτη φάση του, καθώς συζητά με άλλους μουσικούς για το δημιουργικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει και ανατρέχει στις πιο τραυματικές αναμνήσεις του για να γράψει στίχους για αρκετά από τα τελευταία τραγούδια του.

Το «SUGA: Road to D-DAY» περιλαμβάνει επίσης ζωντανά ερμηνείες τραγουδιών από το άλμπουμ «D-DAY».

Ο Marc Allenby, Διευθύνων Σύμβουλος της Trafalgar Releasing, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας με την ομάδα της HYBE για την κινηματογραφική κυκλοφορία των σόλο ντοκιμαντέρ του J-Hope και του Suga, μετά τις πρόσφατες επιτυχίες – ρεκόρ με τα “BTS Permission to Dance on Stage – Seoul: Live Viewing” και “BTS: Yet To Come in Cinemas”».

«Είναι υπέροχο που θα μεταφέρουμε τις ιστορίες τους στη μεγάλη οθόνη για τον εορτασμό της δέκατης επετείου των BTS, μία εμπειρία που πρέπει να παρακολουθήσουν οι κινηματογραφόφιλοι σε όλο τον κόσμο», συνέχισε.

Τα ντοκιμαντέρ θα προβληθούν στους κινηματογράφους της Νότιας Κορέας τον Ιούνιο, ενώ θα ακολουθήσουν διαδοχικές προβολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου.