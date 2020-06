Οι BTS κυκλοφορούν το music video του «Stay Gold»

Το «Stay Gold» είναι ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο επερχόμενο ιαπωνικό άλμπουμ των BTS.

Οι BTS φέρνουν φως και χρώμα στο σκοτάδι.

Το K-pop συγκρότημα δίνει στη δημοσιότητα το music video για το single «Stay Gold», ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο ιαπωνικό άλμπουμ «Map of The Soul : 7 ∼ The Journey ∼».

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Map Of The Soul: 7» τον προηγούμενο Φεβρουάριο, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο αμερικανικό Billboard 200 όσο και στο επίσημο Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει σημειώσει πωλήσεις 4,17 εκατομμυρίων παγκοσμίως, οι BTS επιστρέφουν με την ιαπωνική έκδοση του άλμπουμ.

Το «Map of The Soul : 7 ∼ The Journey ∼» θα σηματοδοτήσει το τέταρτο ιαπωνικό άλμπουμ του δημοφιλούς συγκροτήματος και θα κυκλοφορήσει από τη Universal Music στις 15 Ιουλίου.

Ο τίτλος του άλμπουμ αντιπροσωπεύει το ταξίδι που έχουν κάνει οι BTS από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους το 2013 μέχρι σήμερα. Ένα ταξίδι γεμάτα χαρά, επιτυχίες, δυσκολίες και προκλήσεις, ένα ταξίδι που δεν θα τελειώσει ποτέ.

Εκτός από τις ιαπωνικές εκδόσεις των τραγουδιών από το «7», όπως τα «ON», «Black Swan», «Make It Right» και «Dionysus», το επερχόμενο άλμπουμ περιέχει και δύο ολοκαίνουργια τραγούδια, το «Your Eyes Tell» και το «Stay Gold», soundtrack της ιαπωνικής δραματικής σειράς «Rasen no Meikyuu -DNA Kagaku Sousa-».

Στο music video του «Stay Gold» τα μέλη των BTS έχουν χωριστεί και έχουν παγιδευτεί σε διάφορα ερημικά σκηνικά, όπου βρίσκουν τη δύναμη να αντέξουν φέρνοντας στο μυαλό τους τις χαρούμενες αναμνήσεις που έχουν δημιουργήσει μαζί.

Τα επτά είδωλα της K-pop ονειρεύονται ότι θα βρεθούν ξανά μαζί σε ένα ηλιόλουστο και ανθισμένο τοπίο στη φύση.