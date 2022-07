Οι BTS θα πρωταγωνιστήσουν σε τρία νέα προγράμματα στο Disney+

Μία συναυλιακή ταινία, μία σειρά ντοκιμαντέρ και μία ταξιδιωτική εκπομπή θα απολαύσουν οι θαυμαστές των BTS στο πλαίσιο μίας μακροχρόνιας συνεργασίας της Disney και της HYBE.

Οι BTS θα πρωταγωνιστήσουν σε τρία νέα προγράμματα στην υπηρεσία streaming του Disney+.

Τη Δευτέρα, στελέχη της The Walt Disney Company και της εταιρείας των BTS, HYBE, ανακοίνωσαν ότι θα συνεργαστούν σε πέντε προγράμματα για το Disney+, μεταξύ των οποίων τρία με πρωταγωνιστές τους BTS ή μέλη του επταμελούς συγκροτήματος της K-pop.

Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται η συναυλιακή ταινία «BTS: Permission to Dance on Stage – LA», η πρωτότυπη σειρά ντοκιμαντέρ «BTS Monuments: Beyond the Star», και το ταξιδιωτικό ριάλιτι «In the Soop: Friendcation».

Το «BTS: Permission to Dance on Stage – LA» είναι μια αποκλειστική συναυλιακή κινηματογραφική ταινία σε 4K ανάλυση με τη ζωντανή εμφάνιση των BTS στο «SoFi Stadium στο Inglewood της Καλιφόρνια, τον Νοέμβριο του 2021. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια που το συγκρότημα συνάντησε τους θαυμαστές του από κοντά.

Η σειρά ντοκιμαντέρ «BTS Monuments: Beyond the Star» ακολουθεί την απίστευτη διαδρομή των pop ειδώλων του 21ου αιώνα.

Έχοντας απεριόριστη πρόσβαση σε ένα τεράστιο αρχείο μουσικής και υλικού από τα τελευταία εννέα χρόνια, η σειρά θα καταγράψει την καθημερινή ζωή, τις σκέψεις και τα σχέδια των μελών των BTS, καθώς προετοιμάζονται για το δεύτερο κεφάλαιο της καριέρας τους και θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ το 2023.

Η ταξιδιωτική εκπομπή «In the Soup: Friendcation» ακολουθεί τον V και στους φίλους του, τους Νοτιοκορεάτες ηθοποιούς Park Hyung-sik, Choi Woo-shik και Park Seo-joon και τον ράπερ Peakboy, καθώς πηγαίνουν μαζί διακοπές έκπληξη και απολαμβάνουν διάφορες ψυχαγωγικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες.

Το πρώτο trailer για τη σειρά, η οποία θα αποτελείται από τέσσερα επεισόδια, αποκαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το «In the Soop: Friendcation» θα κυκλοφορήσει στο Disney+ αργότερα αυτόν το μήνα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την HYBE για να παρουσιάσουμε το πρωτότυπο περιεχόμενό της (…) στις παγκόσμιες υπηρεσίες streaming μας, συμπεριλαμβανομένου του Disney+», δήλωσε η Jessica Kam-Engle, επικεφαλής περιεχομένου της Disney για τις περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού.

«Αυτή η συνεργασία εκφράζει τη δημιουργική μας φιλοδοξία, να συνεργαζόμαστε με εμβληματικούς δημιουργούς περιεχομένου και κορυφαίους αστέρες στην Ασία και στον Ειρηνικό, ώστε το ευρύ κοινό να μπορέσει να απολαύσει το ταλέντο τους με πολλαπλούς τρόπους», συνέχισε.

«Πιστεύουμε ότι αυτά τα νέα προγράμματα θα γοητεύσουν τους χρήστες παγκοσμίως και ανυπομονούμε να φέρουμε περισσότερο μουσικό περιεχόμενο στην υπηρεσία μας», ανέφερε η Jessica Kam-Engle.

«Αυτή θα είναι η αρχή μιας μακροχρόνιας συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιάσουμε στο παγκόσμιο κοινό ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου της HYBE για τους θαυμαστές που αγαπούν τη μουσική και τους καλλιτέχνες μας», πρόσθεσε ο Park Ji-won, διευθύνων σύμβουλος της HYBE.

«Η Walt Disney Company έχει μια μακρά ιστορία στη δημιουργία franchise και στην προώθηση μουσικών καλλιτεχνών, με τα απαράμιλλα εμπορικά σήματα και τις πλατφόρμες της», τόνισε.

Τον προηγούμενο Ιούνιο, οι BTS σόκαραν τους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο ανακοινώνοντας ότι θα προχωρήσουν «επ’ αόριστον σε διάλειμμα», ωστόσο, στελέχη της HYBE διευκρίνισαν αργότερα ότι οι αστέρες της K-pop θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος σε ομαδικές υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα θα ασχολούνται με τις προσωπικές καριέρες τους.