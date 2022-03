BTS: Κατέρριψαν το ρεκόρ για την κινηματογραφική εκδήλωση με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως

Έσπασε τα ταμεία η παγκόσμια ζωντανή κινηματογραφική μετάδοση της συναυλίας που έδωσαν οι BTS στη Σεούλ.

Οι BTS, τα pop είδωλα του 21ου αιώνα, κατέρριψαν το ρεκόρ για την κινηματογραφική εκδήλωση με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως καταγράφοντας εισπράξεις ύψους 32,6 εκατομμυρίων δολαρίων* με την προβολή του «BTS Permission To Dance On Stage – Seoul: Live Viewing».

Το Σάββατο 12 Μαρτίου μετέδωσαν ζωντανά σε 3.711 κινηματογράφους σε 75 χώρες/περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, τη δεύτερη από τις τρεις προγραμματισμένες συναυλίες τους στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεούλ, σημειώνοντας sold out σε όλο τον κόσμο.

Η πρώτη παγκόσμια ζωντανή κινηματογραφική μετάδοση μιας συναυλίας από τη Νότια Κορέα πραγματοποιήθηκε από την HYBE και την Trafalgar Releasing στις 12 Μαρτίου.

Στη Βόρεια Αμερική, το «BTS Permission To Dance On Stage – Seoul: Live Viewing» έφτασε στη No. 2 του σαββατιάτικου box office με εισπράξεις άνω των 6,84 εκατομμυρίων δολαρίων και μέσο όρο εισπράξεων ανά αίθουσα άνω των 8.500 δολαρίων σε 803 κινηματογραφικές αίθουσες.

Ο πρόεδρος της HYBE 360, DJ Kim, δήλωσε: «Καθώς η πανδημία δυσκόλεψε την πρόσβαση στους χώρους των συναυλιών, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ευκαιρία για τους θαυμαστές να συγκεντρωθούν και να παρακολουθήσουν τη συναυλία μαζί. Μας ήρθε η ιδέα του “live viewing” στους κινηματογράφους και είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε μια εναλλακτική εμπειρία για τους θαυμαστές να απολαύσουν τη συναυλία ζωντανά».

Ο Marc Allenby, Διευθύνων Σύμβουλος της Trafalgar Releasing, ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την επιτυχία-ρεκόρ αυτού του εγχειρήματος, όχι μόνο για την Trafalgar Releasing αλλά και για τον κλάδο των κινηματογράφων εκδηλώσεων στο σύνολό του».

«Είναι μια απόδειξη τόσο της συγκλονιστικής αφοσίωσης των ARMY όσο και της συνολικής επιστροφής στους κινηματογράφους σε παγκόσμια κλίμακα», τόνισε.

Το «Permission To Dance On Stage – Seoul» ήταν μία πολυαναμενόμενη και θριαμβευτική επιστροφή για τους BTS. Το συγκρότημα της K-pop πραγματοποίησε τις πρώτες του εμφανίσεις στη Νότια Κορέα μπροστά σε ζωντανό κοινό μετά το 2019 και χάρισε στο κοινό δυνατές ερμηνείες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες από όλη την απίστευτη πορεία του

Η παγκόσμια περιοδεία «Permission To Dance On Stage» των BTS ξεκίνησε μία διαδικτυακή συναυλία από τη Σεούλ τον Οκτώβριο και συνεχίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τέσσερις συναυλίες στο Inglewood της Καλιφόρνιας που κατέγραψαν το υψηλότερο box office της δεκαετίας.

Η προβολή του «Permission To Dance On Stage – Seoul: Live Viewing» αποτέλεσε την τέταρτη συνεργασία της HYBE και της Trafalgar Releasing με τους BTS μετά τις ταινίες «Burn The Stage: The Movie» του 2018, «Bring The Soul: The Movie» του 2019 και «Break The Silence: The Movie» του 2020.

*Παρατίθενται τα παγκόσμια ακαθάριστα έσοδα κατά τη στιγμή της έκδοσης του σχετικού δελτίου τύπου.