BTS: Το πρώτο trailer για το K-drama «Youth»

Οι πρωταγωνιστές της σειράς βασίζονται ελεύθερα στα μέλη των BTS και στη φιλία τους.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο trailer για το «Youth», την K-drama σειρά που διαδραματίζεται στο σύμπαν των BTS.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία παραγωγής Chorokbaem Media αποκάλυψε το πρώτο trailer για την επερχόμενη σειρά «Youth», η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία HYBE Corporation στην οποία ανήκουν οι BTS.

Η σειρά διαδραματίζεται στο σύμπαν των BTS, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα μουσικά βίντεο του boyband για τα άλμπουμ «The Most Beautiful Moment in Life» το 2015 και αναπτύχθηκε περισσότερο σε αρκετά μουσικά βίντεο που ακολούθησαν αργότερα και στη σειρά webtoon «Save Me» του Naver το 2016.

Το «Youth» επικεντρώνεται γύρω από μία ομάδα επτά φίλων που τους ενώνει η μοίρα, με τον καθένα να έχει τα δικά του μυστικά και τις δικές του μάχες. Οι προσωπικότητες των χαρακτήρων βασίζονται ελεύθερα στα μέλη των BTS και στη φιλία τους, αν και το υπόβαθρό τους και η πλοκή της σειράς είναι προϊόν μυθοπλασίας.

Το νέο trailer παρουσιάζει τη φιλία μεταξύ των επτά πρωταγωνιστούν, οι οποίοι ζουν σε ένα στενόχωρο διαμέρισμα, αλλά είναι ευχαριστημένοι μαζί.

«Δεν θέλω να λείπει κανείς από τους επτά. Δεν αντέχω να φύγω», λέει ένα από τα αγόρια καθώς ο τόνος του βίντεο αλλάζει, με κάποιους από αυτούς να φαίνονται καταβεβλημένοι και δακρυσμένοι.

Κατά τη διάρκεια του trailer, υπάρχουν επίσης αρκετές σκηνές που αντικατοπτρίζουν στιγμιότυπα από τα προηγούμενα μουσικά βίντεο των BTS, για τραγούδια όπως τα «I Need U», «Run», «Spring Day» μεταξύ άλλων, καθώς και το «The Most Beautiful Moment in Life» On Stage: Prologue».

Ενώ η σειρά webtoon «Save Me» είχε χρησιμοποιήσει τα ονόματα των μελών των BTS για τους χαρακτήρες, αυτά θα τροποποιηθούν στην επερχόμενη σειρά.

Αν και τα νέα ονόματα δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, στο «Youth» πρωταγωνιστούν οι Seo Ji-hoon, Ro Jong-hyun, Ahn Ji-ho, Seo Young-joo, Kim Yoon-woo, Jung Woo-jin και Jeon Jin-seo.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας της σειράς «Youth».