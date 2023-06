BTS: Πρώτη ματιά στο νέο βιβλίο τους «Beyond The Story: 10-Year Record of BTS»

Το νέο βιβλίο των BTS θα είναι χωρισμένο σε επτά κεφάλαια – Όσα και τα μέλη του συγκροτήματος

Οι BTS έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για το επερχόμενο βιβλίο τους με τίτλο «Beyond The Story: 10-Year Record of BTS».

Τα μέλη του δημοφιλούς συγκροτήματος της K-pop έγραψαν το βιβλίο μαζί με τον δημοσιογράφο Myeongseok Kang, στον οποίο παραχώρησαν επίσης προσωπικές συνεντεύξεις.

Το «Beyond The Story: 10-Year Record of BTS» θα κυκλοφορήσει με αφορμή τον εορτασμό της φετινής δέκατης επετείου τους και το νέο trailer αποκαλύπτει ότι το βιβλίο θα είναι χωρισμένο σε επτά ξεχωριστά κεφάλαια, τα οποία θα καταγράφουν την ιστορία του boy band μέχρι σήμερα.

Τα πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο ονομάζονται «Seoul» και «Why We Exist», αντίστοιχα και συνοδεύονται στο trailer από αρχειακό υλικό από τις πρώτες ημέρες των BTS.

Το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο έχουν αντίστοιχα τους τίτλους «Love, Hate, ARMY», «Inside Out» και «A Flight That Never Lands».

Στα κεφάλαια αυτά, προβάλλονται στο trailer πλάνα από την επιτυχία «I Need U» των BTS από το 2015 και αποσπάσματα του συγκροτήματος σε συναυλίες, καθώς το μέγεθος των χώρων στους οποίους εμφανίζονται συνεχίζει να αυξάνεται.

Τα δύο τελευταία κεφάλαια του «Beyond The Story: 10-Year Record of BTS» ονομάζονται «The World of BTS» και «We Are».

Αυτά τα κεφάλαια αναμένεται να καταγράψουν την πορεία που έχουν διαγράψει οι BTS ως διεθνείς αστέρες της K-pop, καθώς στο trailer παρουσιάζονται αποσπάσματα από επιτυχίες του συγκροτήματος όπως τα «Boy With Luv», «ON», «Dynamite» και άλλα τραγούδια.

Σύμφωνα με την περιγραφή του βίντεο, οι προ-παραγγελίες για την «αυθεντική έκδοση» του «Beyond The Story: 10-Year Record of BTS» ξεκινάει σήμερα, Πέμπτη 15 Ιουνίου.

Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο στις 9 Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι «Beyond The Story: 10-Year Record of BTS» θα κυκλοφορήσει και σε ελληνική μετάφραση την ίδια ημερομηνία μέσω της συνεργασίας της Big Hit Music με τις εκδόσεις Διόπτρα.

Η ελληνική μετάφραση του βιβλίου, με την επιμέλεια του Βαγγέλη Γιαννίση, θα αποτελείται από 520 σελίδες και θα περιέχει αποκλειστικές φωτογραφίες.

«Γραμμένο μέσα σε μία περίοδο τριών ετών, με διεξοδική κάλυψη της καθημερινότητας και συνεντεύξεις από τον Myeongseok Kang, οι BTS μοιράζονται προσωπικές ιστορίες από τα παρασκήνια της πορείας τους», αναφέρουν οι εκδόσεις Διόπτρα για το βιβλίο.

Το «Beyond The Story: 10-Year Record of BTS» είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία στα ελληνικά εδώ.