BTS: Το «Proof» κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200

Οι BTS σημείωσαν τις υψηλότερες πωλήσεις σε CD σε μία εβδομάδα στην αμερικανική αγορά για το 2022.

Το νέο άλμπουμ «Proof» των BTS κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard 200, χαρίζοντας στο K-pop συγκρότημα την έκτη του πρωτιά στο συγκεκριμένο charts.

Η συλλογή, που αποτελείται κυρίως από υλικό που είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν, κατακτά την κορυφή έχοντας σημειώσει πωλήσεις ισοδύναμες των 314.000 άλμπουμ την εβδομάδα στις ΗΠΑ που έληξε στις 16 Ιουνίου, σύμφωνα με τη Luminate.

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του αριθμού προήλθε από τις πωλήσεις του άλμπουμ σε CD.

Το «Proof» κυκλοφόρησε στις 10 Ιουνίου, τέσσερις ημέρες πριν το επταμελές συγκρότημα ανακοινώσει ένα «διάλειμμα επ’ αόριστον» για να επικεντρωθεί σε σόλο εγχειρήματα.

Οι BTS, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 2010, έκαναν το ντεμπούτο τους στα charts του Billboard το 2013. Συνολικά διαθέτουν στο ενεργητικό τους 15 κυκλοφορίες που έχουν κάνει είσοδο στο Billboard 200.

Από τις 314.000 μονάδες που συγκέντρωσε το «Proof», οι πωλήσεις albums (σε αναλογία 1 προς 1) ανέρχονται στις 266.000, ενώ 36.000 μονάδες αντιστοιχούν στα 52,84 εκατομμύρια streams των τραγουδιών του άλμπουμ στις ΗΠΑ. Στις 12.000 ανέρχονται οι μονάδες από τις πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών της συλλογής στην αμερικανική αγορά.

Το «Proof» κατέγραψε τις υψηλότερες πωλήσεις σε μία εβδομάδα στις ΗΠΑ για το 2022 από ένα άλμπουμ από συγκρότημα. Την καλύτερη εβδομάδα συνολικά για το 2022 σημείωσε το «Harry’s House» του Harry Styles, κάνοντας ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 με 521.000 μονάδες, εκ των οποίων οι 330.000 ήταν οι καθαρές πωλήσεις albums.

Το «Proof» περιέχει 35 τραγούδια στην ψηφιακή έκδοσή του και 48 τραγούδια στην έκδοση του CD, η οποία περιλαμβάνει 13 αποκλειστικά κομμάτια -κυρίως demo ηχογραφήσεις- που δεν είναι διαθέσιμα ψηφιακά. Το «Proof» δεν κυκλοφόρησε σε καμία άλλη μορφή, όπως LP βινύλιο ή κασέτα.

Το νέο άλμπουμ των BTS πραγματοποίησε σχεδόν 266.000 καθαρές πωλήσεις albums, εκ των οποίων 6.500 ήταν ψηφιακές πωλήσεις.

Το υπόλοιπο ποσό (περίπου 259.000) αφορούσε αποκλειστικά πωλήσεις σε CD. Πρόκειται για τις υψηλότερες πωλήσεις σε μία εβδομάδα για ένα άλμπουμ σε CD στις ΗΠΑ από τότε που το «30 «της Adele πούλησε 378.000 αντίτυπα σε CD την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, τον Νοέμβριο του 2021.

Το «Proof», το οποίο περιέχει τραγούδι κυρίως στην κορεατική γλώσσα, είναι το 15ο κυρίως μη αγγλόφωνο άλμπουμ που κατακτά το Νο. 1 του Billboard στα χρονικά και το τρίτο άλμπουμ για το 2022. Φέτος ανέβηκαν επίσης στην κορυφή το αμιγώς ισπανικό άλμπουμ «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny και το κυρίως κορεατικό άλμπουμ «Oddinary» των Stray Kids.

Από τα 15 άλμπουμ σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής που έχουν ανέβει στο No. 1 του Billboard 200 στην ιστορία, τα έξι ανήκουν στους BTS.

Τα έξι άλμπουμ των BTS που έχουν κυριαρχήσει στην κορυφή του Billboard 200 είναι τα «Love Yourself: Tear» (2018), «Love Yourself: Answer» (2018), «Map of the Soul: Persona» (2019), «Map of the Soul: 7» (2020), «Be» (2020) και «Proof» (2022).

Έξι είναι επίσης και τα τραγούδια των BTS που έχουν ανέβει στο No. 1 του chart του Billboard Hot 100: «Dynamite», «Life Goes On», «Savage Love (Laxed – Siren Beat)» (με τους Jawsh 685 & Jason Derulo), «Butter», «Permission To Dance» και «My Universe» (με τους Coldplay).