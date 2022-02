Η συναυλία «Permission To Dance On Stage – Seoul» των BTS θα προβληθεί και στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Το Σάββατο, 12 Μαρτίου, οι BTS και το ARMY θα γίνουν ξανά ένα μέσω της μουσικής και του χορού σε μια ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία που θα μεταδοθεί από τη Σεούλ σε κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο.

Το «Permission To Dance On Stage – Seoul» θα σηματοδοτήσει τη θριαμβευτική επιστροφή των BTS και την πρώτη συναυλία τους στη Νότια Κορέα μπροστά σε ζωντανό κοινό μετά το 2019.

Οι BTS έρχονται στη μεγάλη οθόνη στους κινηματογράφους σε περισσότερες από 60 χώρες ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Σεούλ.

Όσον αφορά την Ελλάδα, μέχρι αυτή τη στιγμή το «Permission To Dance On Stage – Seoul» είναι προγραμματισμένο να προβληθεί το Σάββατο 12 Μαρτίου στα Village Cinemas σε Αθήνα (The Mall Athens, Ρέντη, Αγ. Δημήτριος) και Θεσσαλονίκη αλλά και στον κινηματογράφο «Cineplexx One Salonica» στη Θεσσαλονίκη.

Η πώληση εισιτηρίων για το «Permission To Dance on Stage – Seoul: Live Viewing» έχει ξεκινήσει μέσω της διεύθυνσης btsptdlivecinemas.com και της ιστοσελίδας των Village Cinemas.

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη μακροχρόνια σχέση μας με την HYBE και τους BTS με αυτή την πρώτη παγκοσμίως ζωντανή κινηματογραφική μετάδοση της συναυλίας “BTS Permission To Dance On Stage”, που έρχεται απευθείας από τη Σεούλ στις κινηματογραφικές αίθουσες όλου του κόσμου στις 12 Μαρτίου», δήλωσε ο Marc Allenby, Διευθύνων Σύμβουλος της Trafalgar Releasing.

«Οι BTS μοιράζονταν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με το ARMY και είμαστε υπερήφανοι που τους φέρνουμε πιο κοντά από ποτέ μέσα από την προβολή του εντυπωσιακού σόου του συγκροτήματος στη μεγάλη οθόνη», πρόσθεσε.

Αυτή είναι η μία από τις τρεις συνεχόμενες συναυλίες που θα πραγματοποιήσουν οι BTS τον στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεούλ στις 10, 12 και 13 Μαρτίου.

Ενώ η συναυλία του Σαββάτου 12 Μαρτίου θα προβληθεί σε κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο, οι συναυλίες της Πέμπτης 10 Μαρτίου και της Κυριακής 13 Μαρτίου θα μεταδοθούν ζωντανά στο διαδίκτυο.