Οι BTS πλήρωσαν μόνοι τους το ταξίδι στον Λευκό Οίκο

Οι BTS φέρονται να πλήρωσαν μόνοι τους τα έξοδα για το ταξίδι τους στον Λευκό Οίκο, όπου πρόσφατα συναντήθηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Joe Biden για να μιλήσουν για τα εγκλήματα μίσους κατά των Ασιατών.

Τα επτά μέλη του K-pop συγκροτήματος επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο στις 31 Μαΐου για να συζητήσουν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Joe Biden, το θέμα της «ασιατικής ένταξης και εκπροσώπησης», αλλά και για το βήμα τους «ως πρεσβευτές της νεολαίας που διαδίδουν ένα μήνυμα ελπίδας και θετικότητας σε όλο τον κόσμο».

Ωστόσο, οι BTS φέρονται να πλήρωσαν οι ίδιοι το ταξίδι τους στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τη συνεργάτιδα της Washington Post, Soo Youn. Η δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ήταν «κάτι που το συγκρότημα ήθελε να κάνει», επικαλούμενη ανώνυμες πηγές από τον Λευκό Οίκο.

«Ρώτησα αν οι BTS πλήρωσαν για το ταξίδι ή αν οι πλήρωσε ο Λευκός Οίκος και το έκαναν οι BTS. Πλήρωσαν μόνοι τους, ήταν κάτι που ήθελαν να κάνουν, σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου», έγραψε η Soo Youn σε ανάρτησή της στο Twitter.

Oh, I asked if BTS paid for the trip or the WH paid and it was BTS. They paid their own way, this was something they wanted to do, per WH sources.

— Soo Youn (@lalasoo) May 31, 2022