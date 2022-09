BTS: Η συναυλία «Permission To Dance On Stage – LA» κυκλοφόρησε στο Disney+

Η έκπληξη των BTS για την Ημέρα του Disney+.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της φετινής Ημέρας του Disney+, στις 8 Σεπτεμβρίου, κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα η ζωντανή μαγνητοσκόπηση της συναυλίας «Permission To Dance On Stage – LA» των BTS.

Το «Permission To Dance On Stage – LA» καταγράφει την εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά συναυλιών που έδωσαν οι BTS στο So-Fi Stadium του Λος Άντζελες στα τέλη του 2021.

Το γήπεδο χωρητικότητας 70.000 θέσεων ήταν sold out και στις τέσσερις συναυλίες, στις 27-28 Νοεμβρίου και 1-2 Δεκεμβρίου, και για τις τέσσερις βραδιές.

Οι BTS κατέγραψαν με τις τέσσερις συναυλίες τους στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες τα υψηλότερα έσοδα της δεκαετίας στο boxscore των Ηνωμένων Πολιτειών, με έσοδα ύψους 33,3 εκατομμυρίων δολαρίων και πωλήσεις 214.000 εισιτηρίων.

Αν και η η συναυλιακή ταινία «Permission To Dance On Stage – LA» κυκλοφόρησε απροειδοποίητα, ήταν ένα από τα νέα προγράμματα των BTS για το Disney+ που είχαν ανακοινωθεί τον προηγούμενο Ιούλιο.

Εκτός από το «Permission To Dance On Stage – LA», κυκλοφόρησε στο Disney+ στη Νότια Κορέα ένα spin-off του «In the Soop» των BTS, το ταξιδιωτικό ριάλιτι «In the Soop: Friendcation», το οποίο ακολουθεί τον V και στους φίλους του, τους Νοτιοκορεάτες ηθοποιούς Park Hyung-sik, Choi Woo-shik και Park Seo-joon και τον ράπερ Peakboy, στις διακοπές τους.

Στο Disney+ θα κυκλοφορήσει επίσης μελλοντικά και μία σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «BTS Monuments: Beyond the Star».

Οι συναυλίες «Permission To Dance On Stage» των BTS στο Λος Άντζελες ήταν οι πρώτες ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος της K-pop μπροστά στο κοινό τους μετά από δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος τριών ωρών, οι BTS τραγούδησαν 25 τραγούδια από την τεράστια δισκογραφία τους και ενθουσίασαν τους θαυμαστές τους με τις εντυπωσιακές χορογραφίες τους και τα λαμπερά σκηνικά τους.

«Με μοβ χρώμα γέμισε η πόλη του Λος Άντζελες, όταν οι BTS έφεραν τη συναυλία τους “Permission To Dance” στο SoFi Stadium για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια», αναφέρεται στην περιγραφή της ταινίας στο Disney+.

«Σε ένα στάδιο που ακτινοβολούσε από προσμονή και χαρά, υπέροχα τραγούδια από το “On” μέχρι το “Permission To Dance” απογειώνουν τη σκηνή που τώρα ζωντανεύει στην οθόνη. Ενωθείτε για άλλη μια φορά με τη δύναμη της μουσικής».

Η συναυλιακή ταινία «Permission To Dance On Stage – LA» σκηνοθετήθηκε από τον Jun-Soo Park, ο οποίος στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει άλλες τρεις συναυλιακές ταινίες των BTS, τα «Burn the Stage», «Bring the Soul» και «Break the Silence».

Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει στην καρέκλα του σκηνοθέτη για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ των BTS για το Disney+.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συναυλιακή ταινία «Permission To Dance On Stage – LA» των BTS εδώ.