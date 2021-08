BTS: Ο Jungkook ήθελε «να τα παρατήσει όλα» όταν τα σχέδια του συγκροτήματος «κατέρρευσαν»

Ο Jungkook έπρεπε να αντιμετωπίσει την «κατάρρευση» των σχεδίων των BTS εξαιτίας της πανδημίας.

Όταν η πανδημία του κορονοϊού άρχισε να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, οι BTS είχαν μόλις κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους «Map of the Soul: 7» και ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν την περιοδεία τους «Map of the Soul Tour».

Λόγω της πανδημίας, οι Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V και Jungkook των BTS άλλαξαν τα σχέδιά τους. Μετά την αναβολή της περιοδείας, το σεπτέτο κυκλοφόρησε το πρώτο του αγγλόφωνο single «Dynamite», ένα άλμπουμ με τίτλο «BE» και δύο ακόμα αγγλόφωνα singles με τίτλο «Butter» και «Permission To Dance».

Σε συνέντευξη που έδωσαν οι BTS στο «SBS 8 News», ο Jungkook αποκάλυψε ότι όταν τα σχέδια του συγκροτήματος ανατράπηκαν, «ήθελε να εγκαταλείψει τα πάντα».

Η περιοδεία «Map of the Soul Tour» αναβάλλεται επ’ αόριστον μέχρι να βελτιωθεί η πανδημία. Αντί να ξεκινήσουν παγκόσμια περιοδεία, οι BTS κυκλοφόρησαν το «Dynamite» τον Αύγουστο του 2020. Το τραγούδι έγινε η πρώτη Νο. 1 επιτυχία του συγκροτήματος στο Billboard Hot 100 και αργότερα προτάθηκε για βραβείο Grammy στην κατηγορία της Καλύτερη Pop Ερμηνείας από Ντουέτο / Γκρουπ.

Ενώ οι BTS σημείωσαν τεράστια επιτυχία με το «Dynamite» και τις μετέπειτα κυκλοφορίες τους «Butter» και «Permission To Dance», τα μέλη του boy band εξήγησαν πόσο δύσκολο ήταν να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι τα σχέδιά τους έπρεπε να αλλάξουν.

«Πρώτα απ’ όλα, υπήρξε μια στιγμή που ήθελα πραγματικά να τα παρατήσω όλα, επειδή τα πράγματα που είχαν προγραμματιστεί λεπτομερώς ξαφνικά κατέρρευσαν», δήλωσε ο Jungkook στο «SBS 8 News».

Παρόλο που ήταν δύσκολο να αλλάξει πορεία, ο Jungkook αποκαλύπτει ότι βρήκε τρόπο να επεξεργαστεί τα συναισθήματά του.

«Αλλά μπόρεσα να ξεπεράσω αυτά τα συναισθήματα με φυσικό τρόπο βλέποντας τους θαυμαστές μας και τα μέλη του συγκροτήματος δίπλα μου», είπε.

Οι BTS έχουν διοργανώσει πολλές εικονικές συναυλίες το διάστημα της πανδημίας, όπως το «Bang Bang Con: The Live», το «Map of the Soul ON: E» και το «MUSTER SOWOOZOO 2021». Αν και το συγκρότημα μπόρεσε να πραγματοποιήσει αυτές τις εμφανίσεις, εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα μπορέσει να δώσει σύντομα μία συναυλία με την παρουσία ζωντανού κοινού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο «SBS 8 News», ο Jungkook ρωτήθηκε επίσης για όσα στοχεύει να επιτύχει στο μέλλον.

«Είμαι ένα άνθρωπος με τόσα πολλά πράγματα που θέλω να κάνω, αλλά αγαπώ αυτό που κάνω τώρα, οπότε δεν νομίζω ότι έχω άλλους προσωπικούς στόχους ή όνειρα εκτός από το να είμαι τραγουδιστής», είπε.

«Είμαι τόσο χαρούμενος και καλά αυτή τη στιγμή και μοιάζει με όνειρο να δώσω μια συναυλία και να συναντήσω τους ARMYs από κοντά σύντομα», πρόσθεσε το μέλος των BTS.

Προς το τέλος της συνέντευξης, ο Jungkook μίλησε ακόμη για τα μουσικά σχέδια των BTS μετά το πιο πρόσφατο τραγούδι τους, το «Permission To Dance» που κυκλοφόρησε στις αρχές του Ιουλίου.

«Ήμασταν σε θέση να κυκλοφορήσουμε μουσική και άλμπουμ μέχρι τώρα, καθώς είχαμε τις ίδιες σκέψεις και τα ίδια συναισθήματα σε κάθε δεδομένη στιγμή. Όπως κάναμε και στο παρελθόν μέχρι τώρα, θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε και να μοιραζόμαστε σκέψεις για το τι πρέπει να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, τι ιστορίες μπορούμε να παρουσιάσουμε, μέχρι να καταλήξουμε σε περισσότερα καλά τραγούδια στο μέλλον», εξήγησε.

Ωστόσο ο Jungkook δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αν το επόμενο τραγούδι των BTS θα έχει στίχους στα αγγλικά ή στα κορεάτικα: «Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο γι’ αυτό. Δεν έχω ιδέα», είπε.