BTS: Ντεμπούτο στο Νο. 1 για το «Map of the Soul: 7» με την καλύτερη επίδοση του 2020

Το K-pop συγκρότημα πραγματοποίησε το καλύτερο ντεμπούτο για το 2020 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι BTS κατακτούν για τέταρτη φορά την κορυφή του Billboard 200, έχοντας πραγματοποιήσει την καλύτερη εβδομάδα σε πωλήσεις για τη φετινή χρονιά στην αμερικανική αγορά.

Το νέο άλμπουμ «Map of the Soul: 7» του K-pop συγκροτήματος έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 με 422.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, σύμφωνα με τα στοιχεία των Nielsen Music/MRC Data.

Οι BTS δεν σημείωσαν μόνο το καλύτερο ντεμπούτο στην Αμερική για το 2020, αλλά και την καλύτερη εβδομάδα σε καθαρές πωλήσεις για φέτος.

Από το συνολικό αριθμό των 422.000 μονάδων που συγκέντρωσε το «Map of the Soul: 7», οι 347.000 αντιστοιχούν σε ισάριθμες καθαρές πωλήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι BTS κατέρριψαν ρεκόρ στο YouTube με το music video του «ON»

Το «Map of the Soul: 7» είναι το τέταρτο άλμπουμ των BTS που καταλαμβάνει την πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το επταμελές συγκρότημα από τη Νότια Κορέα έχει βρεθεί τρεις φορές στο Νο. 1 του Billboard 200 σε διάστημα 11 μηνών με τα άλμπουμ «Love Yourself: Tear» (Ιούνιος 2018), «Love Yourself: Answer» (Σεπτέμβριος 2018) και «Map of the Soul: Persona» (2019).

Από τα στατιστικά γίνεται εμφανές ότι οι BTS βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις τους, με το «Map of the Soul: 7» να κάνει το καλύτερο ντεμπούτο από κάθε άλλο άλμπουμ τους.

Το «Love Yourself: Tear» μέτρησε 131.000 πωλήσεις στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, το «Love Yourself: Answer» κατέγραψε 185.000 πωλήσεις και οι πωλήσεις του «Map of the Soul: Persona» ανήλθαν στις 230.000.