Οι BTS μοιράζονται το βίντεο – αφιέρωμα στο ARMY από το #MyBTStory

«Κάθε στιγμή μας ήταν και μία στιγμή μαζί σας».

Οι BTS έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο – αφιέρωμα στους θαυμαστές τους που δημιουργήθηκε από την καμπάνια #MyBTStory σε συνεργασία με το YouTube Shorts.

Τον περασμένο Ιούνιο, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους «Proof» και την επέτειο των εννέα ετών από το ντεμπούτο τους ως συγκρότημα, οι BTS κάλεσαν τους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο να μοιραστούν μαζί τους τις καλύτερες αναμνήσεις που έχουν από το boy band, με σκοπό τη δημιουργία ενός βίντεο – αφιερώματος στο ARMY.

Το τελικό βίντεο από το fan challenge #MyBTStory, το οποίο δημοσιεύθηκε στο κανάλι των BTS στο YouTube, περιλαμβάνει βίντεο και φωτογραφίες που υπέβαλαν οι θαυμαστές του συγκροτήματος από διάφορες συναυλίες, εμφανίσεις και άλλες στιγμές από την τελευταία σχεδόν δεκαετία.

«Πολλές στιγμές περάσαμε μαζί. Αυτές ήταν στιγμές που η ιστορία μου έγινε η δική σου ιστορία», λέει ο RM για να προλογίσει το βίντεο, πριν αρχίσει να παίζει το τελευταίο single του boy band, «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)».

Ο Jimin προσθέτει: «Είμαι τόσο χαρούμενος που έχουμε την ευκαιρία να αναπολούμε τις αναμνήσεις μας με αυτόν τον τρόπο. Πολύτιμες στιγμές ξεδιπλώθηκαν μπροστά στα μάτια μου, θυμίζοντάς μου έντονα τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις εκείνης της εποχής και μου άφησαν ένα συγκλονιστικό συναίσθημα».

Κατά τη διάρκεια του βίντεο – αφιερώματος στο ARMY, και τα υπόλοιπα μέλη των BTS μιλούν με τη σειρά τους για τη σχέση τους με τους θαυμαστές τους όλα αυτά τα χρόνια.

«Καθώς κοίταζα ένα προς ένα τα #MyBTStory σας, είτε κοντά είτε μακριά ένιωθα ότι ήμασταν στενά συνδεδεμένοι μέσω του τραγουδιού και του χορού», σημειώνει ο Suga.

Ο J-Hope αναφέρει: «Από τις αδέξιες εμφανίσεις μέχρι τις εξωφρενικές σκηνές, κάθε στιγμή μας ήταν και μία στιγμή μαζί σας».

«Υπήρχαν χαρούμενες στιγμές και στενάχωρες στιγμές, αλλά νιώθουμε ευλογημένοι που είστε κομμάτι της ιστορίας μας και πολύ ευλογημένοι που είμαστε κομμάτι της δικής σας ιστορίας», σχολιάζουν στη συνέχεια οι BTS.

«Υπάρχουν άνθρωποι που μας υποστηρίζουν συνεχώς και το γεγονός ότι μπορέσαμε να εξελιχθούμε μαζί τους για τόσα πολλά χρόνια, είναι μία σπάνια ευλογία», προσθέτουν.

«Η καλύτερη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα», είναι το μήνυμα με το οποίο ολοκληρώνουν το βίντεο οι BTS, αναφερόμενοι στο τραγούδι τους «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)».