Οι BTS μοιράζονται τα μυστικά του video για το «My Universe» με τους Coldplay

Τα είδωλα της K-pop υποδύθηκαν στο video μία ομάδα επαναστατών που πολεμούσε σε έναν κόσμο όπου η μουσική ήταν απαγορευμένη.

Οι BTS μοιράστηκαν μία νέα παρασκηνιακή ματιά στα γυρίσματα του μουσικού βίντεο για την επιτυχημένη συνεργασία τους με τους Coldplay στο «My Universe».

«Η ιδέα αυτού του βίντεο είναι ότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο χωρίς μουσική και οι Coldplay και οι BTS αντιστέκονται σε αυτό», εξηγεί ο RM μπροστά σε ένα τεράστιο green screen στο πλατό.

Ο Jin προσθέτει: «Τα πάντα εδώ θα έχουν CGI. Και είμαστε με αυτά τα ρούχα σαν μία ομάδα επαναστατών. Ο καθένας μας έχει έναν πλανήτη. Έτσι έχουμε τον πλανήτη μας και υπάρχουν και εξωγήινοι εκεί έξω».

«Αλλά αυτός είναι ένας κόσμος όπου η μουσική είναι απαγορευμένη. Παρόλα αυτά συνεχίζουμε να τραγουδάμε το “My Universe” από κάθε έναν από τους πλανήτες μας», συνεχίζει.

«Αντιστεκόμαστε στην καταπίεση και τραγουδάμε το τραγούδι μας», σημειώνει.

Στη συνέχεια, οι BTS γυρίζουν ορισμένες σκηνές όπου ο τραγουδιστής των Coldplay, Chris Martin – ο οποίος προστέθηκε αργότερα ψηφιακά – παριστάνει ότι παλεύει με την κατασκοπευτική κάμερα που τους ακολουθεί κατά τη διάρκεια του βίντεο.

«Ο Chris είναι ψηλότερος από όλους μας και όλοι κοιτάμε προς τα κάτω, πρέπει να κοιτάξουμε προς τα πάνω!», επισημαίνει ο Jungkook, κάνοντας τα υπόλοιπα μέλη των BTS να ξεκαρδιστούν.

«Βασικά κοιτάμε τον αφαλό του Chris», αστειεύτηκε ο J-Hope.

Το «My Universe» κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν το δεύτερο single από το άλμπουμ «Music Of The Spheres» των Coldplay, το οποίο περιλάμβανε επίσης το lead single «Higher Power» και το ντουέτο με τη Selena Gomez στο «Let Somebody Go».

Η συνεργασία με τους BTS έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100, χαρίζοντας στον Coldplay το πρώτο τους No. 1 στις ΗΠΑ μετά το «Viva la Vida» του 2008.

Το «My Universe» έγινε επίσης το έκτο τραγούδι των BTS που ανέβηκε στο No. 1 του Hot 100 σε διάστημα ενός έτους και ενός μήνα, επίδοση που συνιστά ρεκόρ για τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.