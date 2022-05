Οι BTS μοιράζονται τις αναμνήσεις τους από τα πρώτα τραγούδια τους

«Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή για να γιορτάσουμε τα εννέα χρόνια των BTS», δήλωσε ο RM.

Οι BTS έκαναν ένα ταξίδι στις αναμνήσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου επεισοδίου της εκπομπής τους «BTS Radio: Past & Present» στο Apple Music 1.

Οι αστέρες της K-pop εγκαινίασαν την εβδομαδιαία περιορισμένη σειρά εκπομπών το Σάββατο 28 Μαΐου με ένα ωριαίο επεισόδιο όπου μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους τις αναμνήσεις τους από τις πρώτες ηχογραφήσεις τους.

«Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή για να γιορτάσουμε τα εννέα χρόνια των BTS μαζί σας και με το ARMY μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο RM ανακοινώνοντας την εκπομπή, που αποτελείται από τρία επεισόδια.

«Κάθε επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε εσάς. Θέλαμε να μοιραστούμε τα τραγούδια που μας βοηθούν να διηγηθούμε την ιστορία μας», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου επεισοδίου, το νοτιοκορεατικό συγκρότημα μίλησε για τραγούδια όπως τα «Intro: The Most Beautiful Moment in Life», «Epilogue: Young Forever», «I Need U», «No More Dream» και «We Are Bulletproof, Pt. 2».

Το «BTS Radio: Past & Present» θα μεταδίδεται εβδομαδιαία ενόψει της κυκλοφορίας της συλλογής «Proof» των BTS στις 10 Ιουνίου. Τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα on-demand για τους συνδρομητές του Apple Music.

Ο Suga ανέφερε: «Επέλεξα το “Intro: The Most Beautiful Moment in Life” επειδή θυμάμαι την περίοδο που ετοίμαζα αυτό το τραγούδι και πόσο ακριβώς πάλεψα. Όταν το σκέφτομαι μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Απλά τόσες πολλές αναμνήσεις με αυτό το τραγούδι».

Ο Jimin είπε για το «Epilogue: Young Forever»: «Αυτό το τραγούδι σημαίνει πολλά για μένα γιατί το άκουγα πολύ όταν περνούσα μια δύσκολη περίοδο και με βοήθησε να την ξεπεράσω. Είναι επίσης ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν τραγουδήσει οι ARMY για εμάς».

Ο Jungkook σχολίασε για το «I Need U»: «Αυτό το τραγούδι είναι ξεχωριστό για εμάς με πολλές έννοιες. Το άλμπουμ “The Most Beautiful Moment in Life” νομίζω ότι είναι απλά ένα σπουδαίο άλμπουμ και το “I Need You” μας χάρισε την πρώτη μας νίκη σε κορεατικά μουσικά βραβείο. Νομίζω ότι τότε ήταν που νιώσαμε για πρώτη φορά ότι επιτέλους μας πρόσεξαν, ότι επιτέλους θα τα καταφέρουμε».

Ο Suga εξήγησε: «Ο λόγος που επέλεξα το “No More Dream” είναι επειδή είναι το ντεμπούτο μας τραγούδι και ανατρέχοντας στο παρελθόν τώρα, είναι το τραγούδι που μόνο τότε θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει».

«Συμφωνώ με τον Suga», πρόσθεσε ο Jimin και συνέχισε: «Για τον ίδιο λόγο, αυτό ήταν το πρώτο μας τραγούδι και νομίζω ότι είναι το πρώτο τραγούδι όπου πραγματικά εκφράζουμε τα συναισθήματα και το μήνυμά μας ξεκάθαρα».

«Επέλεξα το “N.O” και το “Danger” επειδή αυτά είναι τα τραγούδια που αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις δύσκολες στιγμές που περάσαμε. Τα μέλη μας πέρασαν δύσκολες στιγμές τότε», είπε ο Jin.

Όσον αφορά το «We Are Bulletproof, Pt. 2», ο J-Hope δήλωσε: «Ακριβώς όπως και ο τίτλος του τραγουδιού, νομίζω ότι δείχνει τις φιλοδοξίες που είχαμε όταν κάναμε το ντεμπούτο μας. Απλά ήθελα να το ακούσω ξανά».

«Επέλεξα αυτό το τραγούδι επειδή είναι τόσο ευχάριστο να το ακούς», σημείωσε ο V.

Ενώ ο Jungkook ανέφερε: «Επέλεξα αυτό το τραγούδι επειδή αντιπροσωπεύει πραγματικά την ταυτότητα του συγκροτήματός μας και νομίζω ότι πραγματικά βάλαμε ό, τι είχαμε σε αυτό το τραγούδι».