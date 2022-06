Οι BTS μιλούν για τα τραγούδια τους που τους βοήθησαν να εξελιχθούν

«Κάναμε σπουδαία δουλειά για να φτάσουμε εδώ που είμαστε τώρα».

Η ραδιοφωνική εκπομπή «BTS Radio: Past & Present» των BTS στο Apple Music 1 ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του επετειακού άλμπουμ «Proof» του συγκροτήματος την Παρασκευή 10 Ιουνίου.

Στην περιορισμένη εκπομπή τριών επεισοδίων, που ξεκίνησε τον Μάιο, τα μέλη του υποψήφιου για βραβείο Grammy συγκροτήματος μίλησαν στους ακροατές για την πορεία τους προς την επιτυχία και μοιράστηκαν ιστορίες για τα τραγούδια τους που τους βοήθησαν να εξελιχθούν.

Στο τελευταίο επεισόδιο, οι BTS έδειξαν στο κοινό πόσο μακριά έχουν φτάσει και τι μπορούν να κάνουν.

«Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή για να γιορτάσουμε τα εννέα χρόνια των BTS μαζί σας και με το ARMY μας σε όλο τον κόσμο. Κάθε επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε εσάς. Θέλαμε να μοιραστούμε τα τραγούδια των BTS που βοηθούν να πούμε την ιστορία μας», εξήγησε ο RM.

«Προσωπικά, αυτό το τραγούδι είναι αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό όταν σκέφτομαι τους BTS», είπε ο Jungkook, αναφερόμενος στο «Idol».

«Είναι ένα πολύ διασκεδαστικό τραγούδι που σε ανεβάζει και έλαβε πολλή αγάπη. Θυμάμαι επίσης ότι κάναμε μία καταπληκτική εμφάνιση σε μια τελετή απονομής βραβείων, οπότε έχω πολλές αναμνήσεις», συνέχισε.

Ο Jin πρόσθεσε: «Διάλεξα αυτό το τραγούδι επειδή ξέρω ότι πραγματικά διασκεδάζουμε όταν το ερμηνεύουμε ζωντανά. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι απολαμβάνουμε πραγματικά οι ίδιοι τα σόου δείχνει ότι έχουμε ωριμάσει ως συγκρότημα».

«Το ίδιο ισχύει και για εμένα», είπε ο V. «Όταν χορεύουμε με αυτό το τραγούδι, αισθάνομαι ότι δείχνουμε πραγματικά ότι είμαστε είδωλα».

Ο V μίλησε επίσης για το «Dynamite»: «Διάλεξα αυτό το τραγούδι επειδή ήταν η πρώτη μας Νο. 1 επιτυχία στο Billboard και είναι απλά ένα υπέροχο τραγούδι. Μου άρεσαν πολύ τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο γι’ αυτό το τραγούδι», σχολίασε.

«Το επέλεξα γιατί είναι ένα τόσο σπουδαίο τραγούδι και πραγματικά έλαβε πολλή αγάπη από τους ακροατές», σημείωσε ο Jimin.

Ο Jungkook θυμήθηκε: «Αυτό το τραγούδι είναι ξεχωριστό για εμένα γιατί θυμάμαι ότι κυκλοφόρησε μετά το ξέσπασμα του COVID και τα πράγματα είχαν παγώσει για εκείνη την περίοδο. Έτσι ένιωσα ότι αυτό το τραγούδι ήταν ένα δώρο για εμένα και μία ευκαιρία να ξαναρχίσουν τα πράγματα».

Ο J-Hope πιστεύει ότι το «ON» δείχνει «πολύ καλά τι είδους συγκρότημα θέλουμε να γίνουμε, ακόμα πιο πέρα στη διαδρομή μας, και πώς μοιάζει αυτό το μονοπάτι για εμάς». «Όταν ακούω αυτό το τραγούδι θέλω να αναπτυχθώ ως άνθρωπος και να κάνω νέα όνειρα», συμπλήρωσε.

Ο Jin επέλεξε να μιλήσει για το «Blood, Sweat & Tears» επειδή «θυμάμαι ακριβώς πόσο πολύ δυσκολευτήκαμε κατά την προετοιμασία αυτού του τραγουδιού»

«Πραγματικά κάναμε σκληρές πρόβες και τα δώσαμε όλα, κυριολεκτικά δώσαμε το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυά μας σε αυτό το τραγούδι. Και υπάρχει το ρητό (που λέει) ότι το αίμα και ο ιδρώτας είναι αυτά που σε κάνουν να μεγαλώνεις, οπότε αυτό το τραγούδι έχει αυτό το νόημα για εμένα», εξήγησε.

«Πραγματικά έχουμε τόσες πολλές αναμνήσεις και εμπειρίες όλα αυτά τα χρόνια, στιγμές αγώνα, στιγμές διασκέδασης», είπε ο J-Hope, ο οποίος επέλεξε το «Outro: Wings».

«Αλλά όταν ακούω αυτό το τραγούδι, απλά με κάνει να ξεχνάω τα πάντα και με κάνει να νιώθω ευτυχισμένος. Ελπίζω οι θαυμαστές μας να ακούσουν αυτό το τραγούδι μαζί μας και να βιώσουν αυτό το νέο συναίσθημα», συνέχισε.

Ο Suga αναφέρθηκε στο αίσθημα νοσταλγίας που του προκαλούν το «I NEED U» και το «Fire».

«Επέλεξα αυτά τα τραγούδια γιατί όταν τα ακούω, με γυρίζουν κατευθείαν σε εκείνη τη στιγμή. Όπως όταν μία συγκεκριμένη μυρωδιά σε γυρίζει πίσω σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή χρόνο. Νομίζω ότι ήταν επίσης η εποχή που οι BTS μόλις είχαν αρχίσει να γίνονται πιο δημοφιλείς. Φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το “Fire” ήταν το πρώτο μας τραγούδι. Γι’ αυτό λοιπόν επέλεξα αυτά τα δύο», είπε.

Ο Jimin στάθηκε επίσης στο νέο single των BTS με τίτλο «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)».

«Αισθάνομαι ότι κάναμε σπουδαία δουλειά για να φτάσουμε εδώ που είμαστε τώρα και νομίζω ότι το νέο τραγούδι μας είναι ένα κόμμα και όχι μία τελεία στην καριέρα μας. Θέλω το μήνυμά του προς τους θαυμαστές μας να είναι ότι θα επιστρέψουμε με μια πιο ώριμη εκδοχή των εαυτών μας», τόνισε.