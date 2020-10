BTS: Το «Map of the Soul ON:E» σημείωσε νέο ρεκόρ θεατών για διαδικτυακή συναυλία

993.000 θεατές από 191 χώρες παρακολούθησαν την τελευταία διαδικτυακή συναυλία των BTS.

Οι BTS κατέρριψαν ένα ρεκόρ που τους ανήκε με την τελευταία εικονική συναυλία τους.

Το «Map of the Soul ON:E» ήταν η επόμενη διαδικτυακή συναυλία του συγκροτήματος μετά την εκδήλωση «Bang Bang Con: The Live» που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου.

Εκείνη η βραδιά σημείωσε Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness για τους περισσότερους θεατές σε livestream μουσική συναυλία, καθώς συντονίστηκαν 756.000 άνθρωποι από περισσότερες από 100 χώρες.

Αυτή τη φορά οι BTS ανέβασαν ακόμα ψηλότερα τον πήχη όσον αφορά το επίπεδο της παραγωγής και κατάφεραν να δημιουργήσουν μία ανεπανάληπτη επίδοση στο ρεκόρ που είχαν επιτύχει οι ίδιοι.

Η τρίωρη συναυλία «Map of the Soul ON:E» πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο της Σεούλ και προβλήθηκε το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη σελίδα των BTS στον ιστότοπο KISWE.

Όπως έγινε γνωστό, τις δύο βραδιές παρακολούθησαν διαδικτυακά 993.000 θεατές από 191 χώρες, ένας αριθμός που αναμένεται να επιβεβαιωθεί σύντομα ως νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness.

Ενώ η συναυλία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί ζωντανά και να μεταδοθεί ταυτοχρόνως μέσω livestream, η δισκογραφική εταιρεία του γκρουπ, Big Hit Entertainment, αποφάσισε τη διεξαγωγή μιας εικονικής συναυλίας λόγω της συνεχιζόμενης κατάστασης με τον COVID-19.

«Εργαζόμαστε σε αυτήν τη συναυλία για σχεδόν ένα χρόνο, από τότε που ολοκληρώσαμε την περιοδεία “Speak Yourself”. Αισθανόμαστε άσχημα που η συναυλία δεν μπορούσε να γίνει όπως είχε προγραμματιστεί σε αυτήν την απροσδόκητη κατάσταση, οπότε ετοιμάσαμε αυτό το γεγονός όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη επαφή», δήλωσε ο επικεφαλής του συγκροτήματος, RM.

Οι BTS παρουσίασαν ένα show με εντυπωσιακά γραφικά, λέιζερ, ευφάνταστα σκηνικά και εκπληκτικές χορογραφίες.

Το boy band της K-pop τραγούδησε σε τέσσερις διαφορετικές μεγαλοπρεπείς σκηνές και χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες AR, XR και 4K/HD, δημιουργώντας στους θεατές την εντύπωση ότι βρισκόταν σε τέσσερις χώρους, για μία πιο ζωντανή εμπειρία.

Επιπλέον, το livestream ήταν διαθέσιμο σε έξι διαφορετικές οθόνες προβολής.

Ενώ οι RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook τραγουδούσαν, στη γιγαντοοθόνη που βρισκόταν στο φόντο εμφανίστηκαν χιλιάδες θαυμαστές τους από όλο τον κόσμο, κουνώντας glow sticks (ράβδοι που φωσφορίζουν).

«Δεν είστε εδώ, αλλά σας αισθάνομαι εδώ, σαν να ακούω τις φωνές να τραγουδούν και την επόμενη φορά είμαστε πραγματικά μαζί», ανέφερε ο V, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Kim Tae-hyung.