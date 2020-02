Οι BTS αποκαλύπτουν το tracklist του «Map of the Soul: 7» – Ξεχωρίζει η συνάντηση με τη Sia

Είκοσι τραγούδια θα περιλαμβάνει το «Map of the Soul: 7».

Οι BTS αποκαλύπτουν τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το επερχόμενο άλμπουμ τους «Map of the Soul: 7», καθώς μπαίνουν στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του.

Το τέταρτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του δημοφιλούς boy band από τη Νότια Κορέα θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου από την Big Hit Entertainment και θα περιλαμβάνει 20 τραγούδια.

Μεταξύ τους βρίσκονται τραγούδια που συμπεριλήφθηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι στο άλμπουμ «Map of the Soul: Persona», όπως το «Boy With Luv» σε συνεργασία με τη Halsey, το «Make It Right» που συνυπογράφεται από τον Ed Sheeran και το «Dionysus».

Το έδαφος για την άφιξη του «Map of the Soul: 7» έχουν προετοιμάσει τα singles «Interlude: Shadow», «Outro: Ego» και «Black Swan», που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα και εκτόξευσαν στα ύψη την αγωνία όλων των θαυμαστών των BTS.

Από τα ολοκαίνουργια τραγούδια του άλμπουμ ξεχωρίζει η συνάντηση των BTS με τη Sia σε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «On».

Να σημειωθεί ότι η συνεργασία του K-pop συγκροτήματος με την Αυστραλή τραγουδίστρια και δημιουργό θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στην ψηφιακή έκδοση του άλμπουμ «Map of the Soul: 7». Το φυσικό προϊόν (κοινώς το CD) θα περιλαμβάνει μία εκδοχή του τραγουδιού που την ερμηνεύουν μόνο οι BTS.

Στο tracklist του «Map of the Soul: 7» τράβα επίσης την προσοχή ένα τραγούδι με τον τίτλο «We Are Bulletproof: the Eternal». Κατά Τα φαινόμενα είναι το sequel των τραγουδιών «We Are Bulletproof» και «We Are Bulletproof, Part 2» που κυκλοφόρησαν οι BTS το 2013, στα πρώτα τους βήματα στη μουσική.

Επίσης έγινε γνωστό ότι το συγκρότημα έχει γράψει το τραγούδι «Louden Than Bombs» μαζί με τον Troye Sivan.

Very happy to have co-written Louder Than Bombs on @BTS_twt’S album! 🤗 thanks for having me boyyssssss pic.twitter.com/IG1halBs9p — troye (@troyesivan) February 16, 2020

Το tracklist του «Map of the Soul: 7»

1. Intro: Persona

2. Boy With Luv (feat. Halsey)

3. Make It Right

4. Jamais Vu

5. Dionysus

6. Interlude: Shadow

7. Black Swan

8. Filter

9. My Time

10. Louder Than bombs

11. ON

12. UGH!

13. 00:00 (Zero O’Clock)

14. Inner Child

15. Friends

16. Moon

17. Respect

18. We Are Bulletproof: The Eternal

19. Outro: Ego

20. ON (feat. Sia)