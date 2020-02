BTS: Ντελίριο ενθουσιασμού για το άλμπουμ «Map of the Soul: 7»

Φρενίτιδα επικρατεί στα social media για το νέο άλμπουμ των BTS που μόλις κυκλοφόρησε.

Οι BTS κυκλοφορούν το πολυαναμενόμενο άλμπουμ τους «Map of the Soul: 7», το οποίο είχε προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στα κοινωνικά δίκτυα.

Το νέο άλμπουμ δίνει συνέχεια στη σειρά κυκλοφοριών «Map of the Soul» που ξεκίνησε το προηγούμενο καλοκαίρι με το «Map of the Soul: Persona», το τρίτο άλμπουμ του γκρουπ που κατέκτησε την πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι BTS διένυσαν μία γόνιμη περίοδο το σύντομο διάστημα που έμειναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το «7» περιλαμβάνει συνολικά τον εντυπωσιακό αριθμό των 20 τραγουδιών.

Μεταξύ τους θα συναντήσετε τραγούδια που συμπεριλήφθηκαν στο «Persona», όπως το «Boy With Luv» σε συνεργασία με τη Halsey, το «Make It Right» που συνυπογράφεται από τον Ed Sheeran και το «Dionysus».

Στα νέα τραγούδια του «Map of the Soul: 7» συγκαταλέγονται τα singles «Interlude: Shadow», «Outro: Ego» και «Black Swan», που κυκλοφόρησαν δαιδοχικά τις προηγούμενες εβδομάδες.

Τα βλέμματα μαγνητίζει η συνεργασία των BTS με τη Sia σε ένα τραγούδι που φέρει τον τίτλο «On», το οποίο όμως είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στην ψηφιακή έκδοση του άλμπουμ «Map of the Soul: 7».

Το φυσικό προϊόν (κοινώς το CD) περιέχει μία εκδοχή του τραγουδιού που την ερμηνεύουν μόνο το boy band.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι BTS παρουσιάζουν το εντυπωσιακό music video του «On». Τα επτά μέλη του K-pop συγκροτήματος πλασιώνονται από 30 χορευτές και από 12 μουσικούς σε ένα συναρπαστικό performance.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά «Map of the Soul» έχει αντλήσει έμπνευση από το βιβλίο «Ο Χάρτης της Ψυχής του Jung» του Murray Stein.

Μάλιστα, οι τίτλοι των τραγουδιών των τραγουδιών «Shadow» και «Ego» από το «Map of the Soul: 7» αναφέρονται σε δύο από τους όρους της αναλυτικής ψυχολογίας (ή Γιουνγκιανή ψυχολογία) όπως περιγράφονται στο πόνημα του Stein.

Το ARMY έχει υποδεχθεί με απερίγραπτο ενθουσιασμό το νέο άλμπουμ των BTS. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από μηνύματα θαυμαστριών και θαυμαστών του συγκροτήματος που μοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το «Map of the Soul: 7» και το καθηλωτικό music video του «On».

Ετικέτες όπως το #ΒΤSComeback2020 έχουν αναρριχηθεί στις κορυφαίες τάσεις του Twitter τόσο διεθνώς όσο και σε πλήθος επιμέρους χωρών, όπως η Ελλάδα που φημίζεται για το φανατικό κοινό των BTS.