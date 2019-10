Στους πιστούς θαυμαστές τους αφιερώνουν οι BTS το music video του «Make It Right».

Οι BTS ανανεώνουν το τραγούδι τους «Make It Right» ενώνοντας δυνάμεις με τον Lauv.

Η αρχική έκδοση του «Make It Right» συμπεριλαμβάνεται στο EP «Map of the Soul: Persona» του boy band που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Απρίλιο και κατέκτησε την κορυφή σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, όπως και στην πατρίδα του συγκροτήματος, τη Νότια Κορέα.

Οι ασταμάτητοι BTS έγιναν το πρώτο γκρουπ μετά τους Beatles που κυριαρχεί στο Νο. 1 των ΗΠΑ σε διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών, ενώ το «Map of the Soul: Persona» αναδείχθηκε στο πιο εμπορικό άλμπουμ των τελευταίων 24 ετών στη Νότα Κορέα.

Τη σαρωτική επιτυχία του συγκροτήματος καλείται να διευρύνει το «Make It Right».

Το τραγούδι φέρει μεταξύ άλλων την υπογραφή του Ed Sheeran, ένα όνομα που επιβεβαιώνει ότι η αποδοχή και η απήχηση των BTS αυξάνεται διεθνώς με αμείωτους ρυθμούς.

Στη νέα εκδοχή του τραγουδιού συμμετέχει ο Lauv, ο Αμερικανός τραγουδιστής, δημιουργός και παραγωγός που έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Julia Michaels («There’s No Way»), Troye Sivan («i’m so tired…») και Anne-Marie («Lonely»).

Το music video που συνοδεύει το «Make It Right» είναι αφιερωμένο στους πιστούς θαυμαστές των BTS, το αποκαλούμενο «ARMY». Στις οθόνες μας συνδυάζονται πλάνα από την περιοδεία «Love Yourself: Speak Yourself» του γκρουπ που σαγήνευσε τα πλήθη, αλλά και μια ρομαντική ιστορία που παρουσιάζεται με animation γραφικά.

Η κυκλοφορία του «Make It Right» ενθουσίασε τους οπαδούς του boy band, με το σχετικό hashtag να ανεβαίνει στις κορυφαίες θέσεις των τάσεων στο Twitter σε πλήθος χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.