Οι BTS συνεχίζουν να γράφουν ιστορία: Το «Life Goes On» στην κορυφή του Billboard Hot 100

Το συγκρότημα της K-pop κατακτά τη μία πρωτιά μετά την άλλη.

Οι BTS συνεχίζουν ακάθεκτοι να γράφουν ιστορία.

Αμέσως μετά το ντεμπούτο του νέου άλμπουμ τους «BE» στην No. 1 του αμερικανικού Billboard 200, κατακτά την κορυφή του Billboard Hot 100 το single «Life Goes On» του K-pop συγκροτήματος.

Το «Life Goes On» είναι το τρίτο τραγούδι των BTS που κυριαρχεί στην πρώτη θέση του Hot 100. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τρεις πρωτιές του boy band έχουν σημειωθεί σε διάστημα τριών μηνών.

Στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου το επταμελές συγκρότημα βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών με το single «Dynamite», το οποίο διένυσε συνολικά τρεις εβδομάδες στο No. 1.

Στα μέσα του Οκτωβρίου ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 έκανε το remix για την επιτυχία «Savage Love (Laxed – Siren Beat)» του Jawsh 685 και του Jason Derulo με τη συμμετοχή των BTS.

Ακολουθεί τώρα το «Life Goes On», το πρώτο τραγούδι στην κορεατική γλώσσα που ανεβαίνει στην κορυφή του Hot 100 κατά τη διάρκεια των 62 ετών της ιστορίας του.

Σύμφωνα με τις Nielsen Music / MRC Data, το «Life Goes On» συγκέντρωσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του 150.000 πωλήσεις και 14,9 εκατομμύρια streams.

Οι τρεις πρωτιές στο Billboard Hot 100 σε διάστημα τριών ετών είναι η καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 42 χρόνια.

Ήταν 1978 όταν οι Bee Gees βρέθηκαν στην πρώτη θέση του chart με τρία διαφορετικά τραγούδια (από το soundtrack του «Saturday Night Fever») σε διάστημα δύο μηνών και τριών εβδομάδων.

Οι BTS είναι το δεύτερο όνομα της μουσικής που κατακτά την κορυφή του Hot 100 με τρία διαφορετικά τραγούδια μέσα στο 2020. Προηγήθηκε η Ariana Grande με το «Stuck With U» σε συνεργασία με τον Justin Bieber τον Μάιο, το «Rain On Me» με τη Lady Gaga τον Ιούνιο και το «Positions» τον Νοέμβριο.

Οι ιστορικές επιδόσεις δεν σταματούν εδώ.

Οι BTS αποτελούν επίσης το πρώτο act που κερδίζει πιο γρήγορα τα τρία πρώτα του No. 1 στο Hot 100 μετά τους θρυλικούς Beatles, οι οποίοι βρέθηκαν στην κορυφή με τα singles «I Want to Hold Your Hand», «She Loves You» και «Can’t Buy Me Love» σε διάστημα δύο μηνών και τριών ημερών το 1964.