BTS και Lauv ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους – Ακούστε το νέο τραγούδι «Who»

Για δεύτερη φορά συμπράττει δισκογραφικά ο Lauv με τους BTS.

Ο Lauv συναντά τους BTS στο τραγούδι «Who» από το νέο άλμπουμ του «~how i’m feeling~».

Αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία του συγκροτήματος από τη Νότια Κορέα με τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό.

Οι BTS και ο Lauv ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους για τις ανάγκες ενός remix του τραγουδιού «Make It Right», στη δημιουργία του οποίου είχε συνεισφέρει και ο Ed Sheeran.

Η αρχική έκδοση του «Make It Right» είχε συμπεριληφθεί στο EP «Map of the Soul: Persona» του boy band, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019.

Με δεδομένη τη χημεία τους, οι BTS συνεργάζονται ξανά με τον Lauv και το αποτέλεσμα είναι εξίσου απολαυστικό με την πρώτη τους δισκογραφική σύμπραξη.

Να σημειωθεί ότι οι στίχοι με τους οποίους συμμετέχουν οι BTS στο «Who» είναι γραμμένοι εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Στο τραγούδι εμφανίζονται μόνο δύο από τα επτά μέλη του δημοφιλούς K-pop συγκροτήματος, οι Jungkook και Jimin.

Σύμφωνα με το Billboard, που παρευρέθηκε σε ιδιωτική προακρόαση του «~how i’m feeling~», ο Lauv έστειλε στους BTS το τραγούδι που θα εξελισσόταν στο «Who» χωρίς να έχει προσδοκίες ότι το γκρουπ θα συμφωνήσει να συμμετάσχει στο κομμάτι.

Ο 25χρονος καλλιτέχνης περιέγραψε τη διαδικασία «πολύ φοβερή, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ μυστηριώδη», ενώ αποκάλεσε το τραγούδι «επικό» και αποκάλυψε ότι είναι από τα πιο αγαπημένα του.

Το «Who» συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Lauv, με τίτλο «~how i’m feeling~», που περιέχει επίσης συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Alessia Cara, Anne-Marie, LANY, Troye Sivan και Sofía Reyes.