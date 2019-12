BTS και Formula E κατά της κλιματικής αλλαγής

Οι BTS αξιοποιούν την παγκόσμια φήμη τους και αναλαμβάνουν το ρόλο παγκόσμιων πρεσβευτών του πρωταθλήματος ABB FIA Formula E Championship, του παγκόσμιου πρωταθλήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού αποκλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, η Formula E αποκάλυψε τη νέα της συνεργασία με τους BTS για την προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων ως μέσων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Με την ατμοσφαιρική ρύπανση να αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να προκαλεί περισσότερους θανάτους ετησίως από το κάπνισμα τσιγάρου (σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας), τόσο η Formula E όσο και οι BTS ελπίζουν να εμπνεύσουν την επόμενη γενιά και εκατομμύρια νεαρούς θαυμαστές να αγκαλιάσουν την καθαρή ενέργεια και να γίνουν μελλοντικοί οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι BTS είναι παγκόσμιοι πρεσβευτές του ABB FIA Formula E Championship», δήλωσε ο Jamie Reigle, διευθύνων σύμβουλος της Formula E.

«Οι BTS έχουν εδραιώσει μια αφοσιωμένη βάση θαυμαστών που είναι πολύ παθιασμένοι με τα κοινωνικά ζητήματα και μοιραζόμαστε την κοινή επιθυμία να ευαισθητοποιήσουμε για την απειλή της κλιματικής αλλαγής», πρόσθεσε.

«Σε συνεργασία με τους BTS, θα ενισχύσουμε τον στόχο μας για την επιτάχυνση της υιοθέτησης ηλεκτρικών οχημάτων σε ένα παγκόσμιο ακροατήριο νέων. Ο Leonardo DiCaprio, η Diane Kruger, ο Orlando Bloom και άλλοι έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενους αγώνες του E-Prix και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους BTS για να συνεχίσουμε να προωθούμε τη βιωσιμότητα και την ηλεκτρική κίνησε», συνέχισε.

«Είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με τους RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V και Jung Kook για να λειτουργήσουμε ως καταλύτης προς ένα καθαρότερο μέλλον», ολοκλήρωσε ο Jamie Reigle.

Global Superstar @BTS_twt are teaming up with Formula E as global ambassadors to shine a light on important social issues and raise awareness of climate change ⚡ pic.twitter.com/R2T6767lg4

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) December 19, 2019