Με ένα εκθαμβωτικό, πολύχρωμο και άφθονο σε οπτικά εφέ video clip του αποκτά μορφή το «IDOL» των BTS.

Οι ασυναγώνιστοι BTS επιβεβαιώνουν για άλλη μία φορά ότι αποτελούν το νέο «IDOL» στη μουσική βιομηχανία, που προκαλεί ντελίριο με κάθε επαγγελματικό βήμα του.

Το boy band από τη Νότιο Κορέα που έχει αποκτήσει φανατικό κοινό σε κάθε γωνία του πλανήτη και γράφει ιστορία με τη δημιουργία νέων ρεκόρ, μόλις κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ «Love Yourself: Answer» από την Big Hit Entertainment.

Το «Love Yourself: Answer» ολοκληρώνει τη σειρά που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 με το «Love Yourself: Tear» και συνεχίστηκε τον προηγούμενο Μάιο με το EP «Love Yourself: Her». Πρακτικά, το «Love Yourself: Answer» περιλαμβάνει τραγούδια από τα δύο προηγούμενα άλμπουμ μαζί με ολοκαίνουργια singles.

Στις 25 και 26 Αυγούστου, το K-pop συγκρότημα θα ανοίξει την αυλαία της παγκόσμιας περιοδείας «ΒΤS World Tour: Love Yourself» με δύο συναυλίες στη βάση του, τη Σεούλ της Νοτίου Κορέας.

Στην πορεία, το επταμελές γκρουπ με την πανίσχυρη διαδικτυακή παρουσία θα επισκεφθεί την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, και η ζήτηση των εισιτηρίων είναι ήδη στα ύψη.

Το «IDOL» είναι ένα από τα νέα τραγούδια που περιέχονται στο «Love Yourself: Answer».

Οι BTS προσφέρουν το εντυπωσιακό, πολύχρωμο και άφθονο σε οπτικά εφέ video clip του «IDOL», σε σκηνοθεσία YongSeok Choi, το οποίο είναι έντονα επηρεασμένο από την κορεατική κουλτούρα, ενώ ο ήχος του τραγουδιού προσεγγίζει τη Δύση.

Συγχρόνως, το «IDOL» αποκτά remix με τη συμμετοχή της μοναδικής Nicki Minaj.

Οι BTS απευθύνθηκαν στη ράπερ αφού ολοκλήρωσαν το «ΒΤS World Tour: Love Yourself» και εκείνη δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί τους.