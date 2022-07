Οι BTS γιορτάζουν την ARMY Day με ένα τρυφερό μήνυμα – Οι εκπλήξεις της Google

«Κάθε στιγμή μας ήταν και μία στιγμή μαζί σας», έγραψαν οι BTS.

Το Σάββατο 9 Ιουλίου είναι αφιερωμένο στην ARMY Day και για να γιορτάσουν την ένατη επέτειο των πιστών θαυμαστών τους, οι BTS συνεργάστηκαν με το YouTube Shorts και έστειλαν ένα γλυκό μήνυμα στο κοινό τους.

«Πολλές στιγμές περάσαμε μαζί. Χαίρομαι τόσο πολύ που έχουμε την ευκαιρία να θυμόμαστε τις αναμνήσεις μας με αυτόν τον τρόπο», ανέφεραν εναλλάξ οι RM, Jimin, Suga, J-Hope, Jin, Jungkook και V, με μία πρόταση ο καθένας.

«Είτε κοντά είτε μακριά, ένιωθα ότι ήμασταν στενά συνδεδεμένοι μέσω του τραγουδιού και του χορού. Κάθε στιγμή μας ήταν και μία στιγμή μαζί σας. Είμαστε τόσο ευλογημένοι που είμαστε κομμάτι της ιστορίας σας», συνέχισαν τα μέλη του boy band.

«Με μία καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, ελπίζω να γράψω κι άλλες ιστορίες στο μέλλον μαζί σας. Η καλύτερη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα», σημείωσαν.

Η τελευταία φράση, φυσικά, αναφέρεται στο single «Yet To Come (The Most Beautiful Moment)» των BTS από το πρόσφατο άλμπουμ «Proof», το οποίο χάρισε στο συγκρότημα το έκτο του Νο. 1 στο Billboard 200 και κυκλοφόρησε με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα ετών από το ντεμπούτο των BTS.

Οι BTS προανήγγειλε επίσης την κυκλοφορία του «ARMY Tribute Video» του #MyBTStory στις 13 Ιουλίου, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από το challenge του YouTube Shorts που διήρκεσε ένα μήνα και είχε παρότρυνε τους ARMY να μοιραστούν μερικές από τις αγαπημένες τους αναμνήσεις από τους BTS.

Στο πλαίσιο της ένατης επετείου του ARMY, μία ακόμα έκπληξη περιμένει τους θαυμαστές που θα κάνουν αναζήτησης για τους BTS στη μηχανή αναζήτησης της Google.

Στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης για τους BTS (σε κινητά ή σταθερές συσκευές), οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στο μοβ εικονίδιο με την καρδιά για να απελευθερώσουν μωβ μπαλόνια, τα οποία μπορούν να ανοίξουν με ένα κλικ ή ένα πάτημα.

Κάνοντας κλικ στα μπαλόνια με τα μικρόφωνα, θα ανακαλύψετε αποκλειστικά ηχητικά μηνύματα από τα μέλη του συγκροτήματος.

Επιπλέον, το Google Arts & Culture τιμά το ARMY με μία μοναδική συνεργασία με τους BTS με τίτλο «BTS x Street Galleries» για μία περιήγηση μέσω του Street View στις πόλεις και στα κτίρια που κρύβουν ιδιαίτερες αναμνήσεις για τα μέλη του συγκροτήματος.

Σε κάθε μία από τις 14 τοποθεσίες, οι fans μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους Street Gallery με έργα τέχνης που επιμελήθηκε το συγκρότημα και αποκλειστικές φωτογραφίες και δημιουργίες από τους RM, Jimin, Suga, J-Hope, Jin, Jungkook και V.