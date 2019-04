Λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της να κυκλοφορήσει κούκλες με τους BTS, η αμερικανική παιχνιδοβιομηχανία Mattel κοινοποίησε τις πρώτες φωτογραφίες της συλλογής με τις μορφές του δημοφιλέστερου boy band από τη Νότια Κορέα.

Οι πλαστικές εκδοχές των superstars της K-pop αναμένεται να φτάσουν στα καταστήματα παιχνιδιών εντός του έτους.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter, η Mattel κοινοποίησε φωτογραφίες με τις κούκλες – ομοιώματα των αστέρων της K-pop.

«MIC Drop, ARMY!» αναφέρεται στην ανάρτηση της Mattel που παραπέμπει στη μεγάλη επιτυχία των BTS του 2017.

«Για πρώτη φορά, είμαστε ενθουσιασμένοι που σας δείχνουμε τη σειρά από κούκλες BTSxMattel! Δείτε τους V, SUGA, Jin, Jung Kook, RM, Jimin και j-hope ως κούκλες εμπνευσμένες από το μουσικό βίντεο του “Idol”!», σημειώνεται στην ανάρτηση.

Οι κούκλες θα πωλούνται με τα ίδια πολύχρωμα κοστούμια με τα οποία εμφανίζονται τα επτά μέλη του γκρουπ στο video clip του «Idol».

MIC Drop, ARMY! 🎤For the first time ever, we're thrilled to show you the line of #BTSxMattel fashion dolls! Take a look at V, SUGA, Jin, Jung Kook, RM, Jimin and j-hope as dolls inspired by the Idol music video! 💜😍#BTSDollsOfficial @BigHitEnt pic.twitter.com/0fd1XpLVFF

— Mattel (@Mattel) March 26, 2019