Σε όλη την υφήλιο έχει ξεσπάσει φρενίτιδα για τους BTS.

Οι BTS συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό να εξαπλώνουν την κυριαρχία τους και να γράφουν ιστορία με καινούργιες, εντυπωσιακές επιδόσεις.

Το boy band από τη Νότια Κορέα, που έχει προκαλέσει παραλήρημα στο κοινό σε ολόκληρο τον πλανήτη, έσπασε το ρεκόρ για το video clip με τις περισσότερες προβολές στο YouTube μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Προηγούμενη κάτοχος του ρεκόρ ήταν η Taylor Swift με το «Look What You Made Me Do», η οποία χάνει τα πρωτεία ακριβώς ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου τραγουδιού.

Την Παρασκευή 24 Αυγούστου, οι BTS μοιράστηκαν το νέο άλμπουμ – συλλογή «Love Yourself: Answer», που ολοκληρώνει τη σειρά «Love Yourself» και ταυτόχρονα δημοσίευσαν το video clip για το νέο τραγούδι «IDOL».

Το εκθαμβωτικό, πολύχρωμο και γεμάτο οπτικά εφέ μουσικό βίντεο προκάλεσε φρενίτιδα στους φανατικούς θαυμαστές της K-pop μπάντας, όπως και το ίδιο το τραγούδι.

Οι BTS κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αυτό που φαινόταν αδύνατο και μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του, το video clip του «IDOL» προβλήθηκε πάνω από 56 εκατομμύρια φορές στο YouTube.

Ο αριθμός αυτός συνιστά ρεκόρ, καθώς το «Look What You Made Me Do» της Taylor Swift μέτρησε 43,2 εκατομμύρια προβολές το πρώτο εικοσιτετράωρο κυκλοφορίας, στις 27 Αυγούστου 2017.

Τα νούμερα είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Οι RM, Jungkook, Jimin, Jin, J-Hope, V και Suga, τα επτά αγόρια που απαρτίζουν το συγκρότημα, είναι τα νέα είδωλα στη μουσική βιομηχανία.