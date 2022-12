BTS: Έρχεται στους κινηματογράφους η συναυλία «Yet To Come» του Μπουσάν

Έρχεται στους κινηματογράφους η θριαμβευτική συναυλία των BTS που παρακολούθησαν 55.000 θεατές.

Η θριαμβευτική συναυλία που έδωσαν οι BTS στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με την προβολή του «BTS Yet to Come in Cinemas» στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο τον Φεβρουάριο.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου για την υποστήριξη της υποψηφιότητας του Μπουσάν για τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης του 2030 και είχε ελεύθερη είσοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το υλικό από τη συναυλία έχει περάσει από ένα «ειδικό κινηματογραφικό μοντάζ» και έχει αποκτήσει νέα μίξη ήχου ειδικά για τη μεγάλη οθόνη, με νέα κοντινά πλάνα και μία «εντελώς νέα άποψη» ολόκληρης της συναυλίας.

Στη συναυλία στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, τα επτά μέλη του συγκροτήματος – οι Jin, RM, Jimin, V, J-Hope, Suga και Jung Kook – τραγούδησαν μπροστά σε 55.000 θεατές μερικές από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες τους, όπως τα «Dynamite», «Butter» και «Idol» και παρουσίασαν για πρώτη φορά σε συναυλία το «Run BTS» από το άλμπουμ τους «Proof».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει από την HYBE, την Trafalgar Releasing και την CJ 4DPlex για περιορισμένο αριθμό προβολών στους κινηματογράφους σε περισσότερες από 110 χώρες και εδάφη από την 1η Φεβρουαρίου, ενώ στις 4 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί μία ειδική εκδήλωση όπου τα μέλη των ARMY θα μπορούν να φωτίσουν τις κινηματογραφικές αίθουσες με τα χαρακτηριστικά glow sticks των BTS.

Το «Yet to Come» θα προβληθεί επίσης όπου είναι διαθέσιμο και σε μια σειρά από ειδικές μορφές, όπως η μορφή ScreenX με οπτικό πεδίο 270 μοιρών, η 4DX, η οποία μιμείται τα εφέ της ζωντανής ατμόσφαιρας της συναυλίας και η 4DX Screen, η οποία συνδυάζει και τους δύο τύπους.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για άλλη μία φορά με τις ομάδες της CJ 4DPlex και της HYBE για να μεταφέρουμε τη συναυλία των BTS στο Μπουσάν που προκάλεσε δέος στη μεγάλη οθόνη σε αυτή την ειδική κινηματογραφική εκδοχή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Trafalgar Releasing, Marc Allenby.

«Η επαφή του συγκροτήματος με το κοινό πάντα ταίριαζε απόλυτα στον κινηματογράφο και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα υποδεχθούμε τους θαυμαστές του από όλες τις γωνιές του πλανήτη σε αυτή τη γιορτή που αξίζει να δείτε», συνέχισε.

Η πώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 02:00 ώρα Ελλάδας στις 10 Ιανουαρίου 2023 στη διεύθυνση BTSYetToComeInCinemas.com.

Το «Yet to Come» είναι η πέμπτη κινηματογραφική κυκλοφορία των BTS σε συνεργασία με την Trafalgar Releasing και ακολουθεί το φετινό «BTS Permission to Dance on Stage – Seoul: Live Viewing», καθώς και το «Break the Silence: The Movie» του 2020, το «Bring the Soul: The Movie» του 2019 και το «Burn the Stage: The Movie» του 2019.

Η συναυλία στο Μπουσάν ήταν η τελευταία κοινή εμφάνιση των BTS για τα επόμενα χρόνια.

Το συγκρότημα της K-pop ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι θα προχωρήσει σε ένα διάλειμμα έως το 2025, προκειμένου τα μέλη του να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους στη Νότια Κορέα. Ο Jin, το μεγαλύτερο μέλος των BTS, ξεκίνησε τη στρατιωτική θητεία του την προηγούμενη εβδομάδα.